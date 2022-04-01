Уровень инфляции в еврозоне обновил рекорд

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Инфляция ускорилась по сравнению с 5,9% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста цен на 6,6%.

В Эстонии инфляция ускорилась с предположительно 11,6% до 14,8%, этот показатель оказался ниже данных Литвы, где инфляция выросла с февральских 14% до 15,6%. Вслед за Литвой и Эстонией заняли места Голландия — там инфляция составила 11,9% и в Латвии — 11,2%.

Фактором ускорения инфляции в еврозоне стали выросшие в феврале более чем на 44,7% цены на энергоносители. Свою долю в ускорение инфляции внесли также подорожавшие на 5% продукты питания, напитки и табачные изделия, промтовары (подорожание на 3,4%) и услуги — подорожание на 2,7%.

Медленнее всего в марте в еврозоне инфляция была, по данным Евростата, на Мальте — 4,6%, Франция — 5,1%, Португалия - 5,5% и Финляндия - 5,6%.