Эстонский ИТ-сектор выбрал деятелей года, особого признания удостоилась Керсти Кальюлайд

Ежегодные награды ITL призваны выразить признание наиболее выдающимся людям и предприятиям, работающим в этой области, которые внесли свой вклад в развитие цифрового государства. Идеей года была признана система рамок сотрудничества цифрового государства, т.е. план по приглашению компаний, разработчиков и других заинтересованных представителей этой сферы со всего мира, чтобы они могли опробовать свои идеи или уже созданные цифровые продукты и услуги в эстонским государственном секторе без сложных закупочных процедур. «В конечном итоге, от этого выиграют эстонские предприятия — чем больше стран будут пользоваться цифровыми услугами, тем больше будет рынков, на которых наш опыт будет иметь реальную стоимость», — пояснил президент ITL Юхан-Мадис Пукк.

Дело года – титул, присуждаемый конкретной инициативе, которая стала значимым позитивным событием в сфере ИТ. «Школа программирования нового типа Kood/Jõhvi – именно такая смелая, достойная признания инициатива. В определённом смысле, признание команды Kood/Jõhvi – это следование традиции – ранее титул Дело года также присуждался инициативам в области образования, например, программа Vali IT! и учебное заведение Cleveroni Akadeemia. Согласно результатам исследования OSKA, все также ощущается нехватка рабочей силы в секторе, и это заставляет нас искать различные решения для обучения новых людей», – прокомментировал Пукк.

Деятель года – в этот раз было выдано три такие награды, потому что результатом трех инициатив спонтанно стало единое целое. «За 30 лет ИТ-сектор Эстонии прошел огромный путь успешного развития, и во многие светлые головы пришла мысль, что этот путь необходимо запечатлеть для будущих поколений. Андрес Кютт и его подкасты, недавно открывшаяся выставка Хенрика Роонемаа и Вабаму, и серия видеоинтервью Министерства экономики и коммуникаций – это сохраненные воспоминания, ценность которых с течением времени будет только расти», – сказал Пукк.

За 22 года, и всего второй раз за всю историю, правление ITL решило выразить особое признание эмиссару ИКТ-сектора. «То, что мы здесь в Эстонии иногда сокрушаемся, что э-тигр впал в спячку, говорит на самом деле только о нашей требовательности к себе. В мире мы, совершенно очевидно, лучшие. Керсти Кальюлайд как президент не упустила ни одной возможности сделать э-Эстонию еще более известной во всем мире, чтобы открыть двери для наших предприятий. Подобный цифровой патриотизм заслуживает особого признания», – отметил Пукк.

Принимая награду, Керсти Кальюлайд сказала, что продавать эстонские ИТ-предприятия миру было легко, потому что они не ведут себя как хищники, а всегда предлагают индивидуальные решения, учитывающие местную культуру. «Я думаю, что через десять лет в Эстонии будет сотня единорогов, и 30% нашего ВВП будут поступать от ИКТ-сектора», — заявила Кальюлайд.