Сельские жители Ида-Вирумаа останутся без работы из-за закрытия единственного автобусного маршрута?

Автобус 110, который ходит по маршруту Калласте-Тудулинна-Раквере, совершит последние рейсы в воскресенье. Именно эта линия давала многим сельским жителям Ида-Вирумаа возможность сохранять сельскую жизнь. Проезд в автобусе был бесплатным для пассажиров, так как это оплачивалось государством.

Теперь люди, которые ездили в Раквере на работу на автобусе, боятся остаться без работы. Дело в том, что это был единственный автобус, который шел рядом с их домом, и, насколько им известно, по этому маршруту новая линия не пойдет.