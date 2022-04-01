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Сельские жители Ида-Вирумаа останутся без работы из-за закрытия единственного автобусного маршрута?

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
Сельские жители Ида-Вирумаа останутся без работы из-за закрытия единственного автобусного маршрута?
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GoBus.
GoBus. Фото: Arvo Meeks

C редакцией программы Kuuuurija связались жители Тудулинна и его окрестностей, которые боятся остаться безработными из-за закрытия автобусной линии, которая позволяла им ездить на работу в Раквере.

Автобус 110, который ходит по маршруту Калласте-Тудулинна-Раквере, совершит последние рейсы в воскресенье. Именно эта линия давала многим сельским жителям Ида-Вирумаа возможность сохранять сельскую жизнь. Проезд в автобусе был бесплатным для пассажиров, так как это оплачивалось государством.

Теперь люди, которые ездили в Раквере на работу на автобусе, боятся остаться без работы. Дело в том, что это был единственный автобус, который шел рядом с их домом, и, насколько им известно, по этому маршруту новая линия не пойдет.

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