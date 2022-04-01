Латвия введет временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии

"При этом планируется установить исключения, позволяющие оформить разрешение на временное проживание. Исключение составляют случаи, основанные на воссоединении семьи, международной защите, трудоустройстве, необходимости учебы или учебной практики, а также национальных интересах или гуманитарных соображениях", - говорится в сообщении.

ВНЖ можно будет получить в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством ЕС или необходимостью трудоустройства на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юрлицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Белоруссии. "Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств и возможности передислокации компаний из РФ и республики Беларусь в Латвийскую Республику", - сообщили в пресс-службе.