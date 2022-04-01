Силы обороны Эстонии: российские войска начали реализацию плана С

«Российские войска начали реализацию плана С, что означает по сути, что они отказались от первоначальной цели окружить и быстро взять Киев», - сказал Гросберг в пятницу журналистам.

По его словам, теперь командование российских войск ставит себе целью добиться лучшей позиции на переговорах, а также для спасения своего имиджа перегруппировать силы. «В течение двух недель можно ожидать массированного наступления в Восточной Украине с целью вывести российские войска к границам тех областей, где находятся самопровозглашенные ДНР и ЛНР», - сказал Гросберг.

Вместе с тем, Гросберг счел возможным, что российские войска попытаются продвинуться и до берегов Днепра. «Оттуда перед ними могут открыться все возможности», - добавил он.