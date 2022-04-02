От редакции ⟩ Русский сыр, красные гвоздики и Киркоров

Жители Эстонии, судя по соцсетям, сначала подумали, что любимый многими сыр Vene переименовали, однако это не так. Сыр «российский» по-прежнему продается, и пока Estover не сообщал о каких-либо изменениях.

Конечно, на фоне всех новостей о запрете в Эстонии враждебных символов, ограничении российских телеканалов, преследовании бедной буквы Z и даже отказе от продажи красных гвоздик на 9 мая, местные русскоязычные крайне остро восприняли инициативу молочного производства, тем более, не до конца поняв всю суть новшества. Будем честны, если бы «российский» сыр и вправду переименовали бы в «украинский», это действительно выглядело бы чересчур, учитывая, что сыр к России имеет весьма опосредованное отношение.

Человек в целом плохо воспринимает какие-либо изменения, наша психика не поспевает за каждодневными изменения в международной политике и, уж тем более, семиотике. Обычный человек хочет жить в привычном ему мире, пить любимый чай, чистить раковину привычной содой или, как всегда, пойти 9 мая на Военное кладбище с гвоздиками. Чем больше вокруг человека перемен, тем страшнее ему становится — и это нормально. Логично, что люди задаются вопросом, почему если война где-то там, то цены почему-то растут тут, концерт Киркорова под угрозой срыва, а послать деньги родственнику в Россию стало настоящим квестом (отдельная тема — тревога и боль за происходящее с друзьями и родственниками в Украине, с которой русскоязычного человека связывает больше, чем среднестатистического эстонца).

Чувства русскоязычных, откровенно говоря, сейчас мало кого волнуют: с одной стороны, их вроде бы и хотят видеть частью Эстонии, но, с другой, рассматривают как перманентную внутреннюю угрозу безопасности. Вот и получается, что символически необходимые для одних нововведения и запреты задевают других, вызывая у них в лучшем случае иронию, а в худшем - протест и отторжение.