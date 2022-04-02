Эстонский производитель молочных продуктов Estover решил внести свой вклад в общее дело, создав отдельный продукт «Украинский сыр» (Ukraina Juust), от реализации которого (а продают его сетевым магазинам по себестоимости) компания жертвует 0,10 евро за каждый купленный килограмм на поддержку Украины.
От редакции ⟩ Русский сыр, красные гвоздики и Киркоров
Жители Эстонии, судя по соцсетям, сначала подумали, что любимый многими сыр Vene переименовали, однако это не так. Сыр «российский» по-прежнему продается, и пока Estover не сообщал о каких-либо изменениях.
Конечно, на фоне всех новостей о запрете в Эстонии враждебных символов, ограничении российских телеканалов, преследовании бедной буквы Z и даже отказе от продажи красных гвоздик на 9 мая, местные русскоязычные крайне остро восприняли инициативу молочного производства, тем более, не до конца поняв всю суть новшества. Будем честны, если бы «российский» сыр и вправду переименовали бы в «украинский», это действительно выглядело бы чересчур, учитывая, что сыр к России имеет весьма опосредованное отношение.
Человек в целом плохо воспринимает какие-либо изменения, наша психика не поспевает за каждодневными изменения в международной политике и, уж тем более, семиотике. Обычный человек хочет жить в привычном ему мире, пить любимый чай, чистить раковину привычной содой или, как всегда, пойти 9 мая на Военное кладбище с гвоздиками. Чем больше вокруг человека перемен, тем страшнее ему становится — и это нормально. Логично, что люди задаются вопросом, почему если война где-то там, то цены почему-то растут тут, концерт Киркорова под угрозой срыва, а послать деньги родственнику в Россию стало настоящим квестом (отдельная тема — тревога и боль за происходящее с друзьями и родственниками в Украине, с которой русскоязычного человека связывает больше, чем среднестатистического эстонца).
Чувства русскоязычных, откровенно говоря, сейчас мало кого волнуют: с одной стороны, их вроде бы и хотят видеть частью Эстонии, но, с другой, рассматривают как перманентную внутреннюю угрозу безопасности. Вот и получается, что символически необходимые для одних нововведения и запреты задевают других, вызывая у них в лучшем случае иронию, а в худшем - протест и отторжение.
Успешной коммуникации это не способствует совершенно. И хотя некоторые запреты и решения действительно оправданны, преподносят их населению не лучшим образом. Не хотелось бы, чтобы Эстония впала в крайность и действительно стала избавляться от всего с корнем «рус». Это точно не пойдет на пользу интеграции и внутренней безопасности Эстонии.