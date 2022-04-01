Обновление кухни – современная, но такая родная и ностальгическая

Семья с двумя детьми живет в старомодной квартире, кухня которой не соответствует потребностям семьи. Шкафы были слишком низкими, рабочие поверхности не подходили для приготовления пищи, и не было достаточно места для ее приготовления.

Тщательно спланированная кухня

По словам дизайнера интерьеров, одной из самых распространенных ошибок на кухне является неправильная расстановка кухонного оборудования. Это делает кухню менее функциональной, а приготовление пищи - неудобным. Планирование новой кухни или реконструкция старой должны основываться на потребностях конкретной семьи. Продуманная кухня и творческое использование пространства делают кухню визуально просторнее и создают больше полезного пространства.

«Во-первых, подумайте, для чего вы используете кухню. Помимо приготовления еды, вы также используете ее для приема пищи и приема гостей? Исходя из этого, спланируйте необходимую мебель и технику. В этом вам помогут бесплатные онлайн-программы планирования. И помните золотое правило — холодильник должен быть легко доступен и в нескольких шагах от мойки и варочной панели», – говорит Педро Кастро.

Сочетание старого и нового

При ремонте кухни вам не нужно все выбрасывать и заменять новым. Сочетание старой мебели с современными и функциональными решениями может выглядеть особенно уникально. Ностальгические элементы придают интерьеру неповторимую атмосферу и передают историю семьи.

«Однако новый дизайн интерьера должен соответствовать стилю дома и не должен радикально отличаться от остального интерьера. С помощью перепланировки комнаты можно сохранить разные элементы, декор и цветовую гамму. Например, мы оставили некоторые приборы, которые до сих пор хорошо работают на этой кухне, например, чайник и тостер. Они придали кухне приятную старомодность, которую мы дополнили новыми дизайнерскими решениями. При выборе нового цвета кухонной поверхности мы исходили из имеющегося в квартире натурального паркета, чтобы добавить помещению еще больше тепла», — сказал Кастро.

Советы для маленькой кухни

Если кухня слишком мала для большого кухонного стола и стульев, вы можете создать в ней отдельный уголок для утреннего чаепития. Хороший совет по экономии места — использовать кухонную поверхность в качестве стола. Это создает дополнительное пространство: можно готовить всей семьей, а позже вместе обедать или ужинать», — сказал дизайнер.

Размер кухни не всегда можно изменить. Однако можно увеличить вместимость. «Известное правило, что светлые тона делают комнату визуально просторнее, действует и на кухне. Поэтому стоит использовать светлые кухонные шкафы. Кухня также производит впечатление организованной, когда все кухонные шкафы оборудованы дверцами. Бытовая техника, встроенная в мебель, также помогает создать более чистое и законченное впечатление», — посоветовал Кастро.

Добавление дополнительных шкафов, полок, крючков к свободному пространству на стене — хороший способ создать больше места для хранения и упростить организацию вещей. Добавление органайзеров в ящики и на полки поможет максимально эффективно использовать пространство, оставляя рабочую поверхность свободной.

Доступные решения для быстрого обновления

Если вы не можете полностью переделать свою старую кухню, вы можете обновить интерьер доступным способом. Самое простое решение — перекрасить стены и потолок, добавить новые шторы или источники света. Здесь может быть основное освещение, освещение рабочего места и подсветка, так как свет делает помещение более просторным и уютным.