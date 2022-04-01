Экс-"регионал", бухгалтерша и горный инженер: кто стал новой властью на оккупированных украинских территориях

Но теперь, говорит Данильченко, "при администрации города работает межведомственная комиссия, которая прорабатывает схемы возобновления сотрудничества с предприятиями России и Белоруссии, ДНР и ЛНР".

Евгения Балицкого в 2018 году внесли в санкционные списки России, но при этом его сыновья живут в Крыму, о чем он сам рассказывал в интервью. И не просто живут там: у старшего сына Александра - ресторанный бизнес на полуострове. Ему принадлежит кафе французской кухни Bouquet Garni, а до середины февраля он владел еще и баром под названием "Кьюбар"

В "Кьюбаре" в январе 2021 года, вскоре после выхода расследования Алексея Навального про "дворец Путина", была вечеринка "Аквадискотека" под девизом "Отдыхаем по-президентски".

Балицкий-младший получает финансовую поддержку из российского бюджета: в 2020-2021 годах он как субъект малого предпринимательства получил около 3 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакс").

Теперь он вместе с жителями Мелитополя смотрит одни телепередачи: после прихода российских войск в городе вновь заработали российские телеканалы. "Многие рады, здесь скучали по русскому языку. Восемь каналов запустили - или уже даже больше", - рассказала в интервью Данильченко.

Для ретрансляции сигнала используются мощности мелитопольского канала, который принадлежит Балицкому. Последний заявил Би-би-си, что это произошло помимо его воли: в здание телеканала просто вошли российские военные и сами включили российское телевидение.

Впрочем, критического отношения ко многим действиям украинской власти он не скрывает, употребляя любимое российскими телеканалами слово "бендеровский" (именно так, а не "бандеровский", как, собственно, правильно называть сторонников наследия украинского националиста Степана Бандеры). "Я горжусь такими людьми, как Данильченко, которая взяла на себя тяжелое бремя [руководства] в такое время", - заявил он Би-би-си, добавив, что не имел к ее назначению никакого отношения, хотя она и работала на него много лет.

На "народном мэре" Данильченко - все хозяйственные вопросы, но при этом в городе действует российская военная комендатура, утверждает Балицкий. После того, как в город вошли российские войска, комендатура собрала предпринимателей и политиков и предложила им сотрудничество. Но есть и прямо противоположная информация: комендатура все-таки занимается хозяйственными вопросами, рассказывал военный с закрытым лицом в репортаже российского прокремлевского канала НТВ.

Балицкий, по его словам, помогает завозить в город продукты из Крыма. За порядок в Мелитополе, по его словам, отвечает некая "милиция", которая собрана из мелитопольцев: украинская полиция город покинула.