Разыскиваются доноры: запасы резус-отрицательной группы крови 0 на критическом уровне

Сдавать кровь могут и обладатели всех остальных групп крови.

Центр крови напоминает, что сдавать кровь могут и доноры, принимающие понижающие давление препараты или антидепрессанты. Вакцинация против COVID-19 также больше не является препятствием для сдачи крови - сдача крови разрешена со всеми вакцинами, используемыми в Эстонии, если донор чувствует себя хорошо и у него нет побочных эффектов.

Донором может быть здоровый, отдохнувший, сытый человек с массой тела не менее 50 кг в возрасте от 18 до 60 лет. Центр крови призывает доноров сдавать кровь регулярно, три-четыре раза в год. Каждая сдача крови помогает как минимум трем пациентам. Чаще всего в донорской крови нуждаются онкологические больные, матери и младенцы, пациенты, перенесшие серьезные операции, а также страдающие анемией, кровотечением, тяжелыми травмами и многими другими заболеваниями.