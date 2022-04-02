"Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией", - заявило руководство Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, отменившее концерт Анны Нетребко.
Лицо недели ⟩ Нетребко больше не требуется
Оперной звезде понадобился месяц, чтобы осознать свою позицию относительно происходящего: «Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России». Теперь дива планирует возобновить выступления в Европе.
Другой знаменитости, - некогда внесенному украинцами в черный список французскому актеру и российскому гражданину Жерару Депардье - чтобы сформулировать приемлемую для европейцев позицию, времени понадобилось не меньше. Еще 1 марта он говорил в интервью, что Россия и Украина всегда были братскими странами, поэтому братоубийственную войну необходимо прекратить, а всего через месяц войны созрел до заявления, что «русский народ не отвечает за сумасшедшие и неприемлемые отклонения его руководителей, таких как Владимир Путин». И анонсировал апрельские концерты в Париже в поддержку Украины.
Оно, конечно, давать концерты в Париже куда привлекательнее, чем в алтайском бункере. Можно, например, предположить, что и звездам мирового фигурного катания когда-нибудь надоест соревноваться с самими собой и довольствоваться почетным титулом победителя Кубка Первого канала. Какими словами их проводят благодарные соотечественники, нетрудно себе представить.
«Комсомольская правда», к примеру, изо всех сил желает добра переехавшей в Израиль звездной паре, сопровождая новость душераздирающим заголовком «Что ждет уехавших из России Аллу Пугачеву и Максима Галкина: тревожный прогноз астролога». Астролог, между прочим, предрекает, что «уже осенью у пары начнутся метания, они поймут, что многое потеряли в связи с отъездом, фактически поставили крест на своей карьере. Обратно при всех связях и славе их могут не принять». Не надо, впрочем, быть звездочетом, чтобы предположить, что в ближайшее время многие звезды обратно могут и не захотеть.
Знаменитая и не очень грамотная реклама в те времена, когда рекламы еще было очень немного, учила нас: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Нынешняя Россия непривлекательна ни с какой точки зрения, ни с этической, ни с прагматической, поэтому белой акации цветы эмиграции распускаются пышным цветом. Как говорится, никогда такого не было – и вот опять…