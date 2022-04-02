Лицо недели ⟩ Нетребко больше не требуется

Оперной звезде понадобился месяц, чтобы осознать свою позицию относительно происходящего: «Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России». Теперь дива планирует возобновить выступления в Европе.

Другой знаменитости, - некогда внесенному украинцами в черный список французскому актеру и российскому гражданину Жерару Депардье - чтобы сформулировать приемлемую для европейцев позицию, времени понадобилось не меньше. Еще 1 марта он говорил в интервью, что Россия и Украина всегда были братскими странами, поэтому братоубийственную войну необходимо прекратить, а всего через месяц войны созрел до заявления, что «русский народ не отвечает за сумасшедшие и неприемлемые отклонения его руководителей, таких как Владимир Путин». И анонсировал апрельские концерты в Париже в поддержку Украины.

Оно, конечно, давать концерты в Париже куда привлекательнее, чем в алтайском бункере. Можно, например, предположить, что и звездам мирового фигурного катания когда-нибудь надоест соревноваться с самими собой и довольствоваться почетным титулом победителя Кубка Первого канала. Какими словами их проводят благодарные соотечественники, нетрудно себе представить.

«Комсомольская правда», к примеру, изо всех сил желает добра переехавшей в Израиль звездной паре, сопровождая новость душераздирающим заголовком «Что ждет уехавших из России Аллу Пугачеву и Максима Галкина: тревожный прогноз астролога». Астролог, между прочим, предрекает, что «уже осенью у пары начнутся метания, они поймут, что многое потеряли в связи с отъездом, фактически поставили крест на своей карьере. Обратно при всех связях и славе их могут не принять». Не надо, впрочем, быть звездочетом, чтобы предположить, что в ближайшее время многие звезды обратно могут и не захотеть.