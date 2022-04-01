Итоги мониторинга сточных вод свидетельствуют о том, что в заболеваемости коронавирусом отмечается тенденция спада, а в большинстве городов, в которых брались пробы, число носителей вируса теперь умеренное, пишет Rus.ERR.
Мониторинг сточных вод: коронавирус в целом отступает, но в Южной Эстонии и в Харьюмаа – рост
Мониторинг сточных вод: коронавирус в целом отступает, но в Южной Эстонии и в Харьюмаа – рост
По сравнению с предыдущей неделей, содержание частиц вируса в сточных водах увеличилось в Южной Эстонии: в Пыльва, Тарту, Валга и Выру. В этих городах распространение вируса теперь широкое. Некоторый рост также отмечен в Кейла, Лаагри и Пеэтри Харьюского уезда.
Однако в целом число носителей вируса в городах умеренное, а частиц вируса стало меньше в городах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Очень широкого распространения вируса больше нет ни в одном городе.
Несмотря на отмену коронавирусных сертификатов и ограничений на работу увеселительных заведений две недели назад, заболеваемость существенно не выросла.