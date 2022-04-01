Путинский указ работает: российский газ сегодня в Латвию больше не поступает

Поставки газа из Пскова и Ирбоски через Лухамаа в Латвию в марте были стабильными. Объем поставок достигал 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу из России в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа.

График на веб-сайте Conexus Baltic Grid показывает, что в ближайшие дни поставки не планируются, хотя поставки зарезервированы на весь апрель.

Латвийское издание Delfi пишет, что перебои с поставками российского газа не поставят под угрозу ни самих потребителей газа южных соседей, ни других стран Балтии, поскольку к ним газ будет поступать из Инчукалнского газохранилища. Последний в настоящее время заполнен на 34% и содержит 7550 гигаватт-часов газа.

В течение марта газ из Инчукалнского газохранилища потребителям не поставлялся, наоборот, запасы в хранилищах были увеличены. В феврале потребители получали из газохранилища от 22 до 127 гигаватт в сутки.

За поставки газа из России в Латвию отвечает Latvijas gāze - газовая компания, имеющая долгосрочные соглашения с российской газовой монополией «Газпром».

В последний день марта президент России Владимир Путин направил указ с требованием, чтобы «недружественные» страны с 1 апреля платили за российский газ в рублях. А если платежи не поступят, договор будет приостановлен.