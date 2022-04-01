Переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях
«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация («Газпром») будет работать со своими покупателями», - сказал Песков «Интерфаксу» в пятницу.
По его словам, указ о новой системе расчетов за российский газ может быть отменен, если наступят «иные условия». «Здесь, в данном случае, нет ничего железобетонного», - сказал Песков.
«Но в нынешних условиях рубли являются наиболее для нас предпочтительным и надежным вариантом», - добавил Песков.
Журналисты спросили, имеет ли указ обратную силу, и будет ли Россия требовать рубли за уже поставленный в Европу газ. «Нет, обратной силы он не имеет, естественно», - ответил Песков.
Кремль не увязывает тему газовых контрактов с проработкой в Германии национализации немецких дочек «Газпрома» и «Роснефти».
«Это разные истории», - сказал Песков.