Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях

«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация («Газпром») будет работать со своими покупателями», - сказал Песков «Интерфаксу» в пятницу.