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Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях

Интерфакс
Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях
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Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina

Переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация («Газпром») будет работать со своими покупателями», - сказал Песков «Интерфаксу» в пятницу.

По его словам, указ о новой системе расчетов за российский газ может быть отменен, если наступят «иные условия». «Здесь, в данном случае, нет ничего железобетонного», - сказал Песков.

«Но в нынешних условиях рубли являются наиболее для нас предпочтительным и надежным вариантом», - добавил Песков.

Журналисты спросили, имеет ли указ обратную силу, и будет ли Россия требовать рубли за уже поставленный в Европу газ. «Нет, обратной силы он не имеет, естественно», - ответил Песков.

Кремль не увязывает тему газовых контрактов с проработкой в Германии национализации немецких дочек «Газпрома» и «Роснефти».

«Это разные истории», - сказал Песков.

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