Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Россия до сих пор не ответила на предложения Украины относительно международного Договора о гарантиях безопасности для украинского государства.
Кулеба: Россия до сих пор не ответила на предложения Украины по договору о гарантиях безопасности
Кулеба: Россия до сих пор не ответила на предложения Украины по договору о гарантиях безопасности
Как передает УНИАН, об этом глава МИД сказал на брифинге в Варшаве, который транслировался пресс-службой МИД в социальной сети Facebook.
"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц. Но мы ждем полноценного формального ответа России", - заявил Кулеба.
По словам министра, "из этого ответа станет понятно, Россия продолжает говорить на языке ультиматумов прямо или закамуфлировано, или она все-таки перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений".
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