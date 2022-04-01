Кулеба: Россия до сих пор не ответила на предложения Украины по договору о гарантиях безопасности

Как передает УНИАН, об этом глава МИД сказал на брифинге в Варшаве, который транслировался пресс-службой МИД в социальной сети Facebook.

"Нет, полноценные ответы мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц. Но мы ждем полноценного формального ответа России", - заявил Кулеба.