Российский биатлонист рассказал, как Симон Фуркад разорвал флаг Франции ради России

На чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале, Фуркад-старший приклеил изображение флага России на вакс-кабину, с которой убрали таблички с флагом России. Это произошло после того, как Международный союз биатлонистов принял (IBU) соответствующее постановление, однако вскоре после этого Симон Фуркад приклеил три полоски, изображающие российский флаг.

«В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг.