Российский биатлонист и член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал историю с участием бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, старшего брата пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, сообщает «Чемпионат».
Российский биатлонист рассказал, как Симон Фуркад разорвал флаг Франции ради России
На чемпионате мира среди юниоров, который прошёл в Солджер-Холлоу (США) в феврале, Фуркад-старший приклеил изображение флага России на вакс-кабину, с которой убрали таблички с флагом России. Это произошло после того, как Международный союз биатлонистов принял (IBU) соответствующее постановление, однако вскоре после этого Симон Фуркад приклеил три полоски, изображающие российский флаг.
«В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг.
К нам финны ещё подходили, американцы. Выражали искренние сожаления, что нас сняли с эстафеты», — передаёт слова Батманова корреспондент «Чемпионата».