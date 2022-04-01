Численность Кайтселийта планируется довести до 20 000 человек

По словам вице-канцлера по оборонному планированию Министерства обороны Тийны Уудеберг, в этом году военная гособорона получила в Эстонии два внеочередных финансовые поступления: сначала в январе на покупку стрелковых боеприпасов, а на прошлой неделе на укрепление различных сфер.

Вынесенное в январе решение о финансировании закупки боеприпасов на 340 млн евро существенно увеличит боеприпасы ко всем видам вооружений Сил обороны, вся сумма через Государственный центр инвестиций в оборону в настоящее время распределена по контрактах снабжения, пояснила Уудеберг, по словам которой снабжение будет производиться в период до 2025 года, а основная часть поставок прибудет к 2024 году или уже в следующем году. «Это хороший темп для сегодняшнего рынка», — сказала Уудеберг.

Принятое в марте решение финансирование к военной гособороны в объеме 476 млн евро охватывает внедрение средств противовоздушной обороны малой дальности, модернизацию противотанковых средств, усиление возможностей огня с закрытых позиций, повышение осведомленности, создание инфраструктуры для союзников и предоставление дополнительных возможностей членам Кайтселийта для участия в наземной обороне, отметила Уудеберг, добавив, что при формировании закупок был учтен и недавний опыт Украины.

По словам Уудеберг, опыт продолжающейся войны показывает, что Эстония в своих планах госбороны на правильном пути. Дополнительные задачи направлены на укрепление существующих и создаваемых подразделений. «Например, больше противотанковых действий и и больше огня с одаленных позиций», — сказала Уудеберг.

Дополнительные возможности включают внедрение новых систем ПВО малой дальности для существующих подразделений. «Что касается Кайтселийта, то планируется увеличить его структуру до 20 000 человек, что является частью сухопутной обороны. Если в прошлом году планировалось достичь численности 9 500 человек, то теперь задачи по численности резко выросли», — сказала Уудеберг.

По ее словам, количество желающих вступить в Кайтселийт в настоящее время стремительно растет: так с 24 февраля, когда началась война в Украине, в Кайтселийт поступило 1069 заявлений на вступление. По состоянию на четверг женское ополчение Найскодукайтсе насчитывало 3000 человек.