Эрдоган: встреча Путина с Зеленским может пройти в Стамбуле

"Вчера у меня были переговоры с господином Зеленским, сегодня примерно в 16:00 у нас будут переговоры с господином Путиным, - заявил Эрдоган журналистам. - В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса".