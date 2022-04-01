Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган, добавив, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой.
Эрдоган: встреча Путина с Зеленским может пройти в Стамбуле
Эрдоган: встреча Путина с Зеленским может пройти в Стамбуле
"Вчера у меня были переговоры с господином Зеленским, сегодня примерно в 16:00 у нас будут переговоры с господином Путиным, - заявил Эрдоган журналистам. - В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса".
"У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы", - заключил президент Турции.