Министр спорта РФ отреагировал на слова британского коллеги, который назвал Россию изгоем

«Я категорически не приемлю такой позиции. Спорт должен быть важнейшей частью жизни общества, и принципы спорта — единство, уважение друг к другу, к истории, традициям — должны быть главными и для политиков. Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами. Тем более когда это вопреки Олимпийской хартии и единству спорта. Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, такое абсолютно неприемлемо», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».