Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, сообщает «Чемпионат». Ранее Хаддлстон заявил: «Россия считается изгоем в мировом спорте, и именно так к ней и стоит относиться».
Министр спорта РФ отреагировал на слова британского коллеги, который назвал Россию изгоем
Министр спорта РФ отреагировал на слова британского коллеги, который назвал Россию изгоем
«Я категорически не приемлю такой позиции. Спорт должен быть важнейшей частью жизни общества, и принципы спорта — единство, уважение друг к другу, к истории, традициям — должны быть главными и для политиков. Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами. Тем более когда это вопреки Олимпийской хартии и единству спорта. Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, такое абсолютно неприемлемо», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».