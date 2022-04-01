Вместе с беженцами войны в Эстонию прибыли около 500 собак и кошек

Все ввезенные в страну собаки и кошки будут проверены, они получат паспорта и при необходимости будут чипированы и вакцинированы. Департамент также привлекает ветеринаров к сотрудничеству для проверки животных.

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, им известно о 500 домашних животных, сопровождающих военных беженцев, почти 65 процентов из которых находятся в Таллинне.

«Всего было зарегистрировано 275 собак и 214 кошек. В Таллинне находится 303 питомца, в Тарту - 29, в Пярну - 34 и на Сааремаа - 27», — рассказал Калда, куда прибыла большая часть животных.