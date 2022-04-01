По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия, вместе с украинскими беженцами войны в Эстонию прибыло около 500 домашних животных.
Вместе с беженцами войны в Эстонию прибыли около 500 собак и кошек
Все ввезенные в страну собаки и кошки будут проверены, они получат паспорта и при необходимости будут чипированы и вакцинированы. Департамент также привлекает ветеринаров к сотрудничеству для проверки животных.
По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, им известно о 500 домашних животных, сопровождающих военных беженцев, почти 65 процентов из которых находятся в Таллинне.
«Всего было зарегистрировано 275 собак и 214 кошек. В Таллинне находится 303 питомца, в Тарту - 29, в Пярну - 34 и на Сааремаа - 27», — рассказал Калда, куда прибыла большая часть животных.
«Мы благодарим все органы власти, местные самоуправления, организации и ветеринаров, которые помогли беженцам войны сообщить о своих питомцах в департамент. Мы также благодарим всех, кто выступает за благополучие и здоровье этих животных, предоставляя корм, ветеринарную помощь или необходимые им принадлежности», — говорит Калда.