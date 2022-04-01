По мнению Сергея Палкина, не исключение РФ из FIFA ставит вопрос об изменениях в самой ассоциации, пишет Unian.
Гендиректор "Шахтера" посоветовал FIFA съездить в Мариуполь и Харьков после отказа исключить РФ
FIFA на конгрессе в Дохе (Катар) не рассматривала вопрос исключения России, который был инициированн ФК "Шахтер". Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин. Он отметил, что такие действия подталкивают к пониманию необходимости преобразования в самой FIFA.
"Если Россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее - это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе в FIFA и смотрят из окна на Женевское озеро вероятно они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", - отметил Палкин.
По его словам, FIFA на конгрессе исключило Пакистан, Зимбабве и Кению, "которые точно совершают значительно меньше зла, чем Россия".
Гендиректор "Шахтера" заверил, что продолжит давление на FIFA и UEFA.
Ранее представители футбольного клуба Рината Ахметова обратились в FIFA и UEFA с инициативой прекратить членство россии в этих организациях. Однако конгресс FIFA даже не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС.