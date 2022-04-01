Гендиректор "Шахтера" посоветовал FIFA съездить в Мариуполь и Харьков после отказа исключить РФ

FIFA на конгрессе в Дохе (Катар) не рассматривала вопрос исключения России, который был инициированн ФК "Шахтер". Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин. Он отметил, что такие действия подталкивают к пониманию необходимости преобразования в самой FIFA.

"Если Россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее - это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе в FIFA и смотрят из окна на Женевское озеро вероятно они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", - отметил Палкин.