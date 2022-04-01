Трудовая инспекция: в 2021 году в Эстонии было только три дня без несчастных случаев на производстве

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, ключевыми понятиями прошлого года стали «анализ рисков» и «вакцинация». «2021 год стал для нас вторым годом с коронавирусом. Большинство работодателей при анализе рисков рабочей среды оценивали также биологический фактор опасности и делали все, чтобы предотвратить распространение вируса в рабочей среде. На некоторых рабочих местах наиболее эффективной мерой сочли вакцинацию, что вызвало бурную дискуссию в обществе», - сказала она.

Анализ рисков рабочей среды работодатели должны были представить к сентябрю. «Чтобы помочь работодателям, мы создали цифровой инструмент оценки рисков, который значительно упростил как анализ рисков, так и составление плана мероприятий. На конкурсе государственных цифровых услуг Su/g 2022 инструмент оценки рисков был признан наиболее удобным для пользователей сервисом. Но важнее награды то, что работодатели хорошо приняли новый инструмент: из всех представленных нам анализов рисков 65% были созданы с его помощью», — добавила Марипуу.

Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в Таллинне и Харьюмаа (1604), где сосредоточены большинство предприятий и работников. На втором месте Тартумаа (497), на третьем — Ляэне-Вирумаа (299). За рубежом больше всего несчастных случаев с нашими работниками происходило на стройках в Финляндии и среди водителей грузовиков в Швеции.

Более половины (67%) несчастных случаев на производстве произошли с мужчинами. Самая опасная профессия у мужчин — водитель грузовика, у женщин — продавец.

Больше всего несчастных случаев на производстве зафиксировано в торговле, которая уже второй год вытесняет с первого места как строительный, так и металлообрабатывающий секторы. Количество несчастных случаев на производстве больше всего возросло в производстве химической продукции, транспортном секторе и деревообрабатывающей промышленности, снизилось — в сельском хозяйстве, строительстве и государственной обороне. В строительстве количество несчастных случаев на производстве сокращается третий год подряд.

В 2021 году Трудовая инспекция провела 3424 надзорных производства, в т. ч. семь целевых проверок сферы деятельности и проблем. Больше всего внимания было уделено строительству, торговле, перевозкам и складированию. По телефону и электронной почте инспекции поступило 57 400 запросов на консультацию.

Комиссия по трудовым спорам разрешила 2116 трудовых споров, что на 37% меньше, чем годом ранее. Больше всего заявлений поступило из строительного, торгового, гостиничного секторов, а также из сферы общественного питания. 241 спор был связан с иностранными работниками.

Трудовая инспекция осуществляет надзор за компаниями, в которых хотя бы один человек работает на основании трудового договора. В прошлом году в Эстонии было 145 717 компаний, из которых под надзором Инспекции труда оказалось 53% организаций и 89% работников.