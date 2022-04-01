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В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат и квартиру Зеленского

rus.postimees.ee
В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат и квартиру Зеленского
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Владимир и Елена Зеленские.
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Shutterstock

В Крыму могут национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Postimees со ссылкой на РИА Новости, цитирующий свой источник в правительстве региона.

Речь идет о квартире, которую жена Зеленского Елена купила в Ливадии, под Ялтой в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав РФ. О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.

Квартира семьи президента площадью 130 м2 два года назад стоила более 150 000 евро.

На днях глава администрации Крыма Сергей Аксенов объявил о составлении списка членов украинского правительства, олигархов, политиков и чиновников, чьи активы могут быть национализированы. Список должен быть готов на этой неделе, после чего парламент начнет обсуждение вопроса о национализации. 

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