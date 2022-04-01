Будьте осторожны: догхантеры разбросали в кустах смесь еды и зубочисток

Неле-Трийн сказала, что «порции» были расположены в кустах на высоте маленькой собаки. Один такой комок упал. Помимо зубочисток, была колбасная кожура. «Ничего подобного я раньше не видела», — сказала Неле-Трийн. По ее мнению, эти опасные «угощения» предназначались для собак.