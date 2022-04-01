Неле-Трийн во вторник вышла на прогулку с ребенком. На углу улиц Ляэне и Койду она заметила в кустах странную комбинацию — еда была смешана с острыми как иголки зубочистками. Было четыре «порции».
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Будьте осторожны: догхантеры разбросали в кустах смесь еды и зубочисток
Будьте осторожны: догхантеры разбросали в кустах смесь еды и зубочисток
Неле-Трийн сказала, что «порции» были расположены в кустах на высоте маленькой собаки. Один такой комок упал. Помимо зубочисток, была колбасная кожура. «Ничего подобного я раньше не видела», — сказала Неле-Трийн. По ее мнению, эти опасные «угощения» предназначались для собак.