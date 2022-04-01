На состоявшейся в пятницу в Кадриорге встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом президент Алар Карис подчеркнул, что архитектура европейской безопасности находится в поворотном пункте и что наше будущее и последствия для будущих поколений зависят от нынешних решений.
Алар Карис: архитектура европейской безопасности находится в поворотном пункте
В центре внимания встречи президента Кариса и министра иностранных дел Ле Дриана были война России против Украины и взаимное сотрудничества в сфере обороны.
«Эстония поддерживает усилия по прекращению боевых действий в Украине, но единственный мир, который мы принимаем, — это тот, который принимают украинцы. Мы жили под властью России и видели их мир, поверьте мне, он может быть так же безумен, как война», — заявил президент Карис министру иностранных дел Фрации.
По словам главы государства, все члены ЕС и союзники по НАТО должны поддерживать Украину военными и политическими средствами, а также оказывать гуманитарную помощь. «Украина сегодня борется за европейские ценности — они борются за всех нас, — сказал президент Карис. - Россия проиграет эту войну, но единство государств-единомышленников должно сохраниться, а санкции должны поднять цену агрессии до очень высокой. Поэтому необходимо продолжать совместные усилия по подготовке следующего пакета санкций».
Президент Карис подтвердил, что Франция является очень хорошим и важным партнером Эстонии в НАТО и поблагодарил Францию за увеличение присутствия вооруженных сил в Эстонии и за ее вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства Балтийского моря и региона. Президент Карис также упомянул о предыдущем хорошем сотрудничестве двух стран в Мали, отметив однако, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью все страны, имеющие дело с регионом Сахеля, должны тщательно обдумать свою дальнейшую деятельность по борьбе с терроризмом в этом сложном регионе.
Глава государства также подчеркнул хорошее сотрудничество Эстонии и Франции в ЕС и прогресс по важным для обеих страны актам регуляции цифровых рынков во время председательства Франции в Совете ЕС. Касаясь дальнейшего сотрудничества двух стран, Карис выразил надежду, что оставшиеся в тени в нынешней ситуации с безопасностью перспективы укрепления культурного, экономического и цифрового сотрудничества могут быть подробно обсуждены уже на следующей встрече.