Рекорд? ⟩ Средняя цена квартир в Харьюмаа приближается к 3000 евро за квадратный метр

Общее количество предложений о продаже квартир на портале имеет тенденцию к уменьшению. Хотя в некоторых отдельных частях страны – например, в волости Кийли и городе Кейла – количество предложений, наоборот, по сравнению с прошлым годом увеличилось. Это связано с поступившими в продажу квартирами в девелоперских проектах.

Цены на квартиры во всех волостях Харьюмаа выросли на несколько десятков процентов. Единственным исключением является волость Саку. Дело в том, что в этом году в Саку предлагается меньше новых или более дорогих квартир. Это снижает среднюю цену предложения, но не означает, что недвижимость Саку как-то подешевела по сравнению с прошлым годом.