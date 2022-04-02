В феврале с помощью портала недвижимости KV.EE были найдены покупатели на 3486 квартир в Харьюмаа со средней ценой 2936 евро за квадратный метр, что на 27% больше, чем в прошлом году, передал Kodu.
Рекорд? ⟩ Средняя цена квартир в Харьюмаа приближается к 3000 евро за квадратный метр
Общее количество предложений о продаже квартир на портале имеет тенденцию к уменьшению. Хотя в некоторых отдельных частях страны – например, в волости Кийли и городе Кейла – количество предложений, наоборот, по сравнению с прошлым годом увеличилось. Это связано с поступившими в продажу квартирами в девелоперских проектах.
Цены на квартиры во всех волостях Харьюмаа выросли на несколько десятков процентов. Единственным исключением является волость Саку. Дело в том, что в этом году в Саку предлагается меньше новых или более дорогих квартир. Это снижает среднюю цену предложения, но не означает, что недвижимость Саку как-то подешевела по сравнению с прошлым годом.
За большим ростом цен на квартиры, выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE стоит большой спрос и дефицит предложения. Как война в Украине повлияет на чувство защищенности потенциальных покупателей, а следовательно - на количество сделок с недвижимостью и цены, покажет время.