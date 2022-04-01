«Проект» выпустил расследование о здоровье Владимира Путина

«Проект» на основе данных госзакупок рассказал о том, что с 2016 по 2020 году Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой - 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).

Два раза - в ноябре 2016 и ноябре 2019 года - к Путину выезжали бригады по 12 и 13 врачей, среди которых были реабилитолог и группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ управделами президента. В «Проекте» делают вывод, что они могли быть привлечены либо к операции, либо к какой-то серьезной процедуре в области спины.

Кроме того, издание рассказало о возможном увлечении российской элиты, включая Владимира Путина, пантовыми ваннами с экстрактом из рогов алтайских маралов - процедуры альтернативной медицины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов о том, болен ли Владимир Путин раком, заявил, что это «выдумки и неправда».

Ранее Би-би-си также подробно писала о том, сколько тратится на командировки врачей и другого персонала для обслуживания Владимир Путина во время пандемии.