Бежавшая из Мариуполя: в Украине едят кошек и собак, а для получения воды, люди растапливают снег

Дарья Крутикова прибыла в оздоровительно-спортивный центр в Эльва, Тартумаа, пять дней назад в сопровождении мужа, матери, отца и детей — всего семь человек.

До начала войны они жили в городе Мариуполь, разрушенном российскими войсками одним из первых. «На сегодняшний день от нашего родного города ничего не осталось, всё разбомбили. Мариуполь превратился в полный ад», — говорит Крутикова.

Женщина работала в местной компании по водоснабжению. «Теперь людям, которые все еще остаются в городе, приходится топить снег, чтобы получать питьевую воду, потому что системы водоснабжения в городе больше нет», — сказала Крутикова, сдерживая слезы.

Она работала в Мариуполе до последнего, чтобы у людей была хотя бы питьевая вода, но бомбы и пули в итоге вынудили всю семью уехать. «Но еще хуже то, что там нечего есть. Люди вынуждены питаться домашними животными, едят кошек и собак», — рассказала Крутикова.

В оздоровительно-спортивном центре в Эльва создан приют для военных беженцев. Там, помимо крыши над головой, украинцам предлагается трехразовое питание, а также есть водитель, который при необходимости их отвозит в нужные места.

«По большей части их возят сейчас в полицию, потому что им нужно оформлять документы, чтобы иметь возможность претендовать на место в детском саду, детское пособие, работу и другие необходимые для жизни вещи», — пояснил Прийт Парксепп, который предлагает в Эльва транспорт для украинцев.



«Мы очень благодарны эстонцам, люди здесь очень добрые и рады помочь нам, — сказала Крутикова. — Но я не знаю, что будет с остальными нашими родственниками. Их дома разрушены, им негде жить».