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Итальянский школьный учебник "присоединил" Эстонию к России

Аймар Алтосаар
Итальянский школьный учебник "присоединил" Эстонию к России
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Карта в итальянском учебнике
Карта в итальянском учебнике Фото: Erakogu

В некоторых итальянских учебниках географии к России относят не только Эстонию, но и Латвию, Литву, Украину, Беларусь и Молдавию. Исправлением ошибки начали заниматься, пишет Postimees.

Литовцы, чьи дети учатся в итальянских школах, обнаружили, что в учебнике по географии страны Балтии изображены как часть России. Посол Эстонии в Италии Пауль Теэсалу сказал Postimees, что занимается этой темой с осени прошлого года, когда родители из литовской общины обнаружили ошибку в учебнике географии, используемом на уровне начальной школы.

«Вместе с посольствами Латвии и Литвы мы связались с Министерством образования Италии и издателем учебника и выразили недовольство содержащейся в учебнике концепцией так называемого российского региона», — сказал Теэсалу.

«Мы предложили считать страны Балтии частью Северной Европы по классификации ООН. Издательство немедленно приняло критику и внесло изменения в онлайн-издание учебника».

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