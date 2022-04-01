Итальянский школьный учебник "присоединил" Эстонию к России

Литовцы, чьи дети учатся в итальянских школах, обнаружили, что в учебнике по географии страны Балтии изображены как часть России. Посол Эстонии в Италии Пауль Теэсалу сказал Postimees, что занимается этой темой с осени прошлого года, когда родители из литовской общины обнаружили ошибку в учебнике географии, используемом на уровне начальной школы.