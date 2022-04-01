В некоторых итальянских учебниках географии к России относят не только Эстонию, но и Латвию, Литву, Украину, Беларусь и Молдавию. Исправлением ошибки начали заниматься, пишет Postimees.
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Итальянский школьный учебник "присоединил" Эстонию к России
Итальянский школьный учебник "присоединил" Эстонию к России
Литовцы, чьи дети учатся в итальянских школах, обнаружили, что в учебнике по географии страны Балтии изображены как часть России. Посол Эстонии в Италии Пауль Теэсалу сказал Postimees, что занимается этой темой с осени прошлого года, когда родители из литовской общины обнаружили ошибку в учебнике географии, используемом на уровне начальной школы.
«Вместе с посольствами Латвии и Литвы мы связались с Министерством образования Италии и издателем учебника и выразили недовольство содержащейся в учебнике концепцией так называемого российского региона», — сказал Теэсалу.