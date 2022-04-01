Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

Как заявил Мишель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после видеосаммита ЕС-Китай, власти ЕС призвали КНР помочь положить конец конфликту на Украине.

По его словам, «позитивные меры, принятые Китаем», чтобы урегулировать ситуацию на Украине, «будут приветствоваться европейцами и мировым сообществом».

Он считает, что любая попытка обойти санкции против РФ или оказать России помощь только продлит конфликт.

«Это приведет к еще большему числу погибших людей и будет иметь еще более тяжелые экономические последствия. В долгосрочной перспективе это не послужит ничьим интересам», - сказал председатель Европейского совета.

Он подчеркнул, что ЕС будет «проявлять бдительность в отношении любых попыток оказать России финансовую или военную помощь».