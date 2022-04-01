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Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

"Интерфакс"
Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине
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Китай.
Китай. Фото: Ng Han Guan/AP

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Китай мог бы сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине, пишет «Интерфакс».

Как заявил Мишель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после видеосаммита ЕС-Китай, власти ЕС призвали КНР помочь положить конец конфликту на Украине.

По его словам, «позитивные меры, принятые Китаем», чтобы урегулировать ситуацию на Украине, «будут приветствоваться европейцами и мировым сообществом».

Он считает, что любая попытка обойти санкции против РФ или оказать России помощь только продлит конфликт.

«Это приведет к еще большему числу погибших людей и будет иметь еще более тяжелые экономические последствия. В долгосрочной перспективе это не послужит ничьим интересам», - сказал председатель Европейского совета.

Он подчеркнул, что ЕС будет «проявлять бдительность в отношении любых попыток оказать России финансовую или военную помощь».

По словам Мишеля, Евросоюз и Китай согласны, что военные действия на Украине угрожают международной безопасности и мировой экономике. «Эта двойная нестабильность не в интересах Китая, как и не в интересах Европейского союза. У нас общая ответственность работать во имя мира и стабильности», - подчеркнул глава Евросовета.

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