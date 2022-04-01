Треть проходящего через Таллиннский порт грузопотока составляют грузы из России, но несмотря на это, предприятие не собирается никого сокращать из-за войны в Украине, пишет Rus.ERR.
Таллиннский порт из-за войны в Украине никого сокращать не будет
Ежегодно через Таллиннский порт проходило около двух миллионов тонн белорусских грузов, но, поскольку с 1 марта в отношении белорусских товаров введены санкции, этот грузооборот порт потерял, сказал коммерческий директор Таллиннского порта Маргус Вихман.
Он отметил, что если санкции введут и в отношении грузов из России, то порт потеряет более трети грузооборота, но это не будет фатальным, так как российские и белорусские товары составляют небольшую часть оборота порта, общий объем которого - 110 млн евро.
По словам Вихмана, в настоящее время нет существенных препятствий для заключения сделок с бизнес-партнерами. Он добавил, что ни одна компания, работающая в Таллиннском порту, в настоящее время не принадлежит находящимся под санкциями лицам.