Таллиннский порт из-за войны в Украине никого сокращать не будет

Ежегодно через Таллиннский порт проходило около двух миллионов тонн белорусских грузов, но, поскольку с 1 марта в отношении белорусских товаров введены санкции, этот грузооборот порт потерял, сказал коммерческий директор Таллиннского порта Маргус Вихман.

Он отметил, что если санкции введут и в отношении грузов из России, то порт потеряет более трети грузооборота, но это не будет фатальным, так как российские и белорусские товары составляют небольшую часть оборота порта, общий объем которого - 110 млн евро.