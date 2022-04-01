Работающая в Эстонии ИТ-фирма организует кибератаки на российские сайты

Руководитель украинского стартапа Hacken Дмитрий Будорин и его команда работают в сфере кибербезопасности, в основном обеспечивая безопасность криптовалют. Однако, когда рабочее время заканчивается, компания превращается в разрушающую российское киберпространство группу хакеров, цель которой — нанести вред работе российских сайтов, пишет Postimees со ссылкой на CoinDesk.

Вторжение России в Украину заставило мирных жителей взяться за оружие, чтобы защитить свою страну. Но этим не ограничилось. Это также активизировало всемирную киберармию хакеров, которые по-своему мстят России, в цифровом мире. В эту армию также входят 70 сотрудников Hacken. «В первый день войны мы решили, что пришло время открыть [наш] фронт», — объяснил Будорин CoinDesk во время видеозвонка.

Но как это сделать? Еще до войны у Hacken был инструмент для стресс-тестирования серверов, предназначенный для проверки устойчивости к DoS-атакам. Цель DoS-атаки — обвалить сайт, отправив сразу большое количество поддельных запросов.

Но когда вспыхнула война, Hacken превратил свой софт disBalancer в кибероружие для «DDoS-атак на весь российский интернет», пояснил Будорин.

По словам главы компании, их приложение было загружено более 55 000 раз и в настоящее время около 5000 компьютеров активно и скоординировано используют его для DoS-атак против России. «DisBalancer в настоящее время развивается, чтобы стать еще более умным инструментом, включая обход CAPTCHA-тест (инструмент идентификации пользователя — прим.ред.)», — пояснил Будорин.

В своей борьбе с Россией Hacken далеко не одинок. Ту же миссию выполняют украинская ИТ-армия, белорусская киберпартизанская группа, всемирные хакерские группировки, такие как Anonymous, Squad 303 и многие другие.

«Сообщество Hacken на связи с другими хакерскими коллективами, такими как украинская ИТ-армия, которая была создана по призыву министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова», — сказал Будорин, добавив, что они все-таки не контактируют с Anonymous.

Главная контора в Эстонии

Поддержка Hacken для Украины не ограничивается организацией кибератак. «У нашей компании был финансовый буфер. Мы пожертвовали около 260 000 долларов со счета [компании] в различные фонды», — сказал Будорин. Деньги пошли в основном в фонд «Вернись живым», который за первый месяц войны собрал более 400 биткойнов, или более 16 миллионов евро, для украинской армии.

Хотя штаб-квартира Hacken находится в Эстонии, большинство ее сотрудников проживало в Украине. По словам Будорина, он рекомендовал работникам покинуть страну за десять дней до начала войны, но поскольку люди не ждали нападения на всю страну, многие отказывались уезжать или не брали с собой семьи.

Сейчас компания пытается оставшихся в пучине войны работников переселить в западную Украину, что сложно, поскольку некоторые люди больше не могут переезжать. «У них также не всегда есть подключение к интернету. Иногда во время звонка говорят, что извини, у нас тут авианалет, надо идти в подвал, через час перезвоним», — рассказал Будорин.

Продуманное действие

Неясно, сколько людей в настоящее время воюет с Россией на кибер-фронте, но сообщество, похоже, довольно большое. Например, Telegram-канал украинской ИТ-армии насчитывает более 300 000 человек. Это также канал, на котором ежедневно публикуется список новых целей атак.

С момента запуска канала 28 февраля в список целей вошли официальные сайты Кремля, Федеральной службы безопасности (ФСБ), правительственные сайты, лояльные правительству СМИ, местные органы власти, РЖД, крупнейшие российские банки, Московская биржа, платежная система «Мир», нефтегазовые компании и многое другое.