Эксперт: авиакомпании Finnair придется пересмотреть свою азиатскую стратегию

В конце февраля Россия ограничила полеты над своей территорией для европейских авиаперевозчиков в качестве ответных мер. До этого многие европейские страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ из-за войны в Украине.

Недавно авиакомпания завершила переговоры с персоналом, которые вызваны невозможностью сохранить азиатские рейсы в полном объеме. С апреля в неоплачиваемый отпуск планируется отправить 75-155 пилотов и 110-360 бортпроводников. Итоговая потребность в сокращениях будет зависеть от продолжительности нынешней ситуации и от того, насколько прибыльными будут рейсы в обход России.