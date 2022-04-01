Главный аналитик финской инвестиционной компании Inderes Антти Вильякайнен считает, что авиакомпании Finnair придется пересмотреть свою стратегию в отношении азиатского рынка в том случае, если запрет на пролет над Россией приобретет длительный характер, пишет портал YLE.
Эксперт: авиакомпании Finnair придется пересмотреть свою азиатскую стратегию
В конце февраля Россия ограничила полеты над своей территорией для европейских авиаперевозчиков в качестве ответных мер. До этого многие европейские страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ из-за войны в Украине.
Недавно авиакомпания завершила переговоры с персоналом, которые вызваны невозможностью сохранить азиатские рейсы в полном объеме. С апреля в неоплачиваемый отпуск планируется отправить 75-155 пилотов и 110-360 бортпроводников. Итоговая потребность в сокращениях будет зависеть от продолжительности нынешней ситуации и от того, насколько прибыльными будут рейсы в обход России.
Вильякайнен напоминает, что за последние два года стоимость грузовых перевозок утроилась, что может сделать рентабельными перелеты в обход российского воздушного пространства. В длительной перспективе, однако, нельзя рассчитывать на то, что цены на транспортировку останутся на высоком уровне, говорит эксперт.