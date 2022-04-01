Президент Эстонии: место ли в Совбезе стране, нападающей на демократическое государство?

В речи на открытии международной конференции в Таллинне, посвященной возможностям малых стран в Совете Безопасности ООН, Карис подчеркнул необходимость нового импульса для реформы Совета безопасности, сообщил представитель канцелярии президента.

«Эстония всегда была решительным сторонником ограничения применения права вето, в том числе когда выявляются преступления против человечности. Согласно Уставу ООН, Совет безопасности должен сохранять международный мир и безопасность. Есть ли стране, нападающей на демократическое суверенное государство, место в Совбезе ООН? К сожалению, ООН оказывается парализованной, если Россия, один из постоянных членов Совбеза, остается равнодушной или работает против всех призывов к прекращению войны», — заявил глава эстонского государства.

По словам президента Кариса, война России стала серьезным испытанием для системы ООН и международного порядка, поскольку брошен вызов основополагающим принципам ООН. «Несмотря на то, что 141 страна призывает к прекращению войны, для продолжения агрессии достаточно всего одного голоса в Совете безопасности. К сожалению, но не удивительно, Россия использовала свое право вето, чтобы помешать Совету принять меры в ответ на ее широкомасштабную агрессию. Россия злоупотребила ареной Совета безопасности для распространения лжи об Украине", - сказал Карис.

Глава эстонского государства отметил, что гуманитарная катастрофа, вызванная российской агрессией, разбивает сердце. «Это вызвало самый быстронарастающий кризис военных беженцев за 70 лет. Десять миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в результате войны», — сказал Карис. - Для смягчения ситуации ООН увеличила помощь Украине. Хотя мы часто видим, что созданные гражданские общества свободные объединения действуют намного быстрее и эффективнее». Карис считает важным повысить эффективность работы организаций ООН, чтобы помощь доходила до нуждающихся быстрее и без излишней бюрократии.

Глава государства отметил, что в Эстонии гражданское общество и частный сектор предоставили гуманитарную помощь на сумму более десяти миллионов евро и будут продолжать оказывать такую помощь. «Наш долг — помочь людям, спасающимся от войны, и я горжусь тем, как жители Эстонии открыли свои сердца и дома нуждающимся», — сказал Карис.

По словам главы государства, российская война еще долго будет сказываться на безопасности в Европе и в мире. «В то же время мы не можем забывать, что помимо войны в Украине есть много других кризисов по всему миру - в Йемене, Афганистане и Мьянме, это одни из самых тревожных», — сказал Карис.

Президент также отметил в своей речи опыт Эстонии в Совете безопасности ООН и подтвердил, что избранный член может иметь в Совбезе явное влияние.

Эксперты по внешней политике и политике безопасности, дипломаты и министры иностранных дел нескольких стран в пятницу прибыли в Таллинн, чтобы обсудить влияние войны в Украине на ООН, обсудить возможности оказания поддержки Украины в ООН, а также вес и возможности малых стран в Совете Безопасности ООН, где напавшая на Украину Россия имеет право вето.