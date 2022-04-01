В бюро полиции в Нарве приступила к работе беженка из Украины

«С сегодняшнего дня Людмила приступила к работе в Нарвском отделении полиции. Она будет помогать своим соотечественникам в бюро обслуживания бронировать время, пользоваться дигикиоском и заполнять анкеты», - сообщает полиция.

Людмила с волнением, но уверенно приступила к новой работе, ведь работа с клиентами ей знакома. «Последние шесть лет я работала оператором в отделе обслуживания Пенсионного фонда Украины, и мне нравится общаться с людьми. Я очень рада, что смогла так быстро приступить к работе и смогу принести людям пользу», - сказала она.