Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что президент России Владимир Путин не был должным образом проинформирован о войне в Украине. Об этом глава германского правительства рассказал в подкасте "Deutschland 3000 - ‚ne gute Stunde mit Eva Schulz", передает агентство dpa в пятницу, 1 апреля.
Канцлер ФРГ считает главу Кремля «недостаточно информированным»
По словам Шольца, спецслужбы России, возможно, утаили от российского президента много информации: "Например, сколько русских солдат погибло в этой войне".
Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что как бы ни закончился конфликт, Россия не может выйти из него победителем, пишет DW. "Эта война разрушает не только Украину, но и будущее России", - пояснил он. Политик уверен, что без мирного решения конфликта с Украиной у России не будет шансов на разумное экономическое развитие в ближайшие десятилетия.
Боятся сказать Путину правду
Ранее глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. "И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму", - указал он.
С аналогичными заявлениями выступили в Белом доме и Пентагоне. По данным властей США, Путин, возможно, освободил некоторых своих советников от их обязанностей. "Есть признаки того, что он уволил некоторых своих советников или поместил их под домашний арест", - заявил накануне президент США Джо Байден, признав что у американской администрации есть "не так уж много веских доказательств".
Комментируя эти заявления, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что ни Государственный департамент США, ни Пентагон не обладают реальной информацией о событиях в Кремле. "Они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы. Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - утверждает Песков.