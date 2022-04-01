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Канцлер ФРГ считает главу Кремля «недостаточно информированным»

Deutsche Welle
Канцлер ФРГ считает главу Кремля «недостаточно информированным»
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Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: Shutterstock

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что президент России Владимир Путин не был должным образом проинформирован о войне в Украине. Об этом глава германского правительства рассказал в подкасте "Deutschland 3000 - ‚ne gute Stunde mit Eva Schulz", передает агентство dpa в пятницу, 1 апреля.

По словам Шольца, спецслужбы России, возможно, утаили от российского президента много информации: "Например, сколько русских солдат погибло в этой войне".

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что как бы ни закончился конфликт, Россия не может выйти из него победителем, пишет DW. "Эта война разрушает не только Украину, но и будущее России", - пояснил он. Политик уверен, что без мирного решения конфликта с Украиной у России не будет шансов на разумное экономическое развитие в ближайшие десятилетия.

Боятся сказать Путину правду

Ранее глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. "И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму", - указал он.

С аналогичными заявлениями выступили в Белом доме и Пентагоне. По данным властей США, Путин, возможно, освободил некоторых своих советников от их обязанностей. "Есть признаки того, что он уволил некоторых своих советников или поместил их под домашний арест", - заявил накануне президент США Джо Байден, признав что у американской администрации есть "не так уж много веских доказательств".

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что ни Государственный департамент США, ни Пентагон не обладают реальной информацией о событиях в Кремле. "Они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы. Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - утверждает Песков.

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