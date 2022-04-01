Канцлер ФРГ считает главу Кремля «недостаточно информированным»

По словам Шольца, спецслужбы России, возможно, утаили от российского президента много информации: "Например, сколько русских солдат погибло в этой войне".

Глава правительства ФРГ также подчеркнул, что как бы ни закончился конфликт, Россия не может выйти из него победителем, пишет DW. "Эта война разрушает не только Украину, но и будущее России", - пояснил он. Политик уверен, что без мирного решения конфликта с Украиной у России не будет шансов на разумное экономическое развитие в ближайшие десятилетия.

Боятся сказать Путину правду

Ранее глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. "И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму", - указал он.

С аналогичными заявлениями выступили в Белом доме и Пентагоне. По данным властей США, Путин, возможно, освободил некоторых своих советников от их обязанностей. "Есть признаки того, что он уволил некоторых своих советников или поместил их под домашний арест", - заявил накануне президент США Джо Байден, признав что у американской администрации есть "не так уж много веских доказательств".