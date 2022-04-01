Военный аналитик: странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля

Фото: Из личного архива / Марк Бабот

Марк Бабот - военный эксперт и обозреватель, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в резерве. Служил в артиллерии, танковых войсках, пехотной дивизии, позже перешел на дипломатическую службу. В 1994-1996 годах работал первым секретарем посольства Израиля в Киеве. После возвращения был назначен заместителем начальника связи Внутреннего округа (Гражданская Оборона), затем был начальником связи ВМФ, после был назначен командиром батальона связи Генштаба.

Является специалистом по системам связи, компьютеров, контроля, управления и разведки (C4I). Владеет шестью языками. Также имеет степень магистра по истории, политологии и международным отношениям. Бабот хорошо знаком и с ситуацией в балтийском регионе. В Литве и Латвии он частый гость. Будущий израильский офицер родился в Литве - в Каунасе, позже вместе с семьей он репатриировался в Израиль.