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Военный аналитик: странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля

rus.tvnet.lv Денис Кишиневский
Военный аналитик: странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля
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Фото: Из личного архива / Марк Бабот

Российские войска продолжают обстрелы городов и объектов гражданской инфраструктуры. С начала вторжения Украину, по данным ООН, покинули более 3,5 млн человек. Несмотря на то, что война продолжается, "спецоперация" РФ явно застопорилась. С таким мнением выступил израильский военный аналитик Марк Бабот. Мы расспросили его о том, как он оценивает действия армий и Генштабов двух воюющих стран, в чем причина неудач России и есть ли повод полагать, что огонь войны переметнется на территории стран Балтии, пишет Rus.TVNET.

Фото: Из личного архива / Марк Бабот

Марк Бабот - военный эксперт и обозреватель, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в резерве. Служил в артиллерии, танковых войсках, пехотной дивизии, позже перешел на дипломатическую службу. В 1994-1996 годах работал первым секретарем посольства Израиля в Киеве. После возвращения был назначен заместителем начальника связи Внутреннего округа (Гражданская Оборона), затем был начальником связи ВМФ, после был назначен командиром батальона связи Генштаба.

Является специалистом по системам связи, компьютеров, контроля, управления и разведки (C4I). Владеет шестью языками. Также имеет степень магистра по истории, политологии и международным отношениям. Бабот хорошо знаком и с ситуацией в балтийском регионе. В Литве и Латвии он частый гость. Будущий израильский офицер родился в Литве - в Каунасе, позже вместе с семьей он репатриировался в Израиль.

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