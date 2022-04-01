Российские войска продолжают обстрелы городов и объектов гражданской инфраструктуры. С начала вторжения Украину, по данным ООН, покинули более 3,5 млн человек. Несмотря на то, что война продолжается, "спецоперация" РФ явно застопорилась. С таким мнением выступил израильский военный аналитик Марк Бабот. Мы расспросили его о том, как он оценивает действия армий и Генштабов двух воюющих стран, в чем причина неудач России и есть ли повод полагать, что огонь войны переметнется на территории стран Балтии, пишет Rus.TVNET.
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Военный аналитик: странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля
Военный аналитик: странам Балтии следовало бы взять пример с Израиля
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