Совет помощи беженцам помог доставить из Украины в Эстонию 8000 человек

Последние эвакуационные автобусы Совета помощи беженцам отправились в Польшу в четверг, сообщил пресс-секретарь организации в пятницу.

В эвакуационной команде в разные периоды работали 82 добровольца, проработавших около 7700 часов. Максимальный состав эвакуационной команды составлял 39 человек.

«Мы готовы при необходимости возобновить эвакуацию, если существующие системы перестанут работать», - сообщила организация.

В Украине организация оказывает финансовую помощь, предоставляя больницам Восточной Украины медицинское оборудование, продукты питания, генераторы и прочее, она также раздает в бомбоубежищах одеяла и прочие предметы первой необходимости.

По состоянию на 31 марта Совет помощи беженцам поддержал 4423 семьи, то есть около 13 000 человек. Поддержка составляет около 70 евро на одного члена семьи. Потребности каждой семьи оценивают индивидуально, поддержку предоставляют преимущественно семьям, лишившимся дома или члена семьи, семьям, где кто-то пострадал в ходе военных действий или которые живут в так называемых изолированных городах.

По сообщению Совета помощи беженцам, главные регионы гуманитарного вмешательства — Донецкая, Луганская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Киевская, Житомирская, Николаевская и Черниговская области. Расположенная в Украине команда Совета помощи беженцам состоит из 16 человек, которые на повседневной основе занимаются оценкой потребности в помощи, передаче денежной помощи и мониторингом ситуации.

По сообщению ООН, денежная помощь по-прежнему остается лучшим способом за исключением некоторых регионов, где больше не работают рынки.

Совет помощи беженцам также передает больницам медицинское оборудование, продукты питания и прочее необходимое (например, генераторы), на данный момент поддержку получили больницы Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Черниговской областей. Гуманитарную помощь в сотрудничестве с украинской транспортной компанией также отправили в Николаев, который является одним из самых критических регионов. Совет помощи беженцам также доставил 900 одеял и прочие предметы первой необходимости в бомбоубежища в Запорожье и Харькове.

Таллиннский центр консультаций Совета помощи беженцев продолжает консультировать беженцев и их близких по рабочим дням. Беженцы и помогающие им люди могут обращаться за информацией по номеру +372 5881 1311 и адресу dopomoha@pagulasabi.ee .

В базе данных Совета помощи беженцам более 3000 предложений жилья от частных лиц и предприятий, а также сотни других предложений сотрудничества. Более 400 предложений помощи уже переданы прибывшим из Украины семьям.

Совету помощи беженцам поступило более 4,4 млн евро пожертвований, в том числе целевых пожертвований на организацию эвакуации и деятельности внутри Эстонии. В том числе 895 000 евро уже потратили на гуманитарную помощь в Украине, а около 535 000 евро на организацию эвакуации. Сейчас организация может оказывать гуманитарную помощь в среднем 250 семьям в день, дневные затраты составляют около 50 000 евро.

Совет помощи беженцам пояснил, что из-за уязвимого состояния банковской системы Украины и необходимости следить за колебанием гривны переводит на украинский счет по 200-300 000 евро. Организация постоянно держит на своем украинском счете аванс и кризисный резерв в размере затрат как минимум на одну неделю.

Административные затраты организации составляют около 3000 евро в месяц, их покрывают в рамках различных проектов, пожертвованные средства для их оплаты не используются. Сотрудники и добровольцы также со дня эскалации войны работают сверхурочно, чтобы обеспечить максимально быструю помощь.