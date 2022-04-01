Глава МИД Эстонии: пренебрежение Россией международного права и Устава ООН представляет угрозу для всех

Конференция была посвящена в первую очередь влиянию военной агрессии России против Украины на роль ООН в обеспечении международного мира и безопасности, а также потенциалу небольшой страны в Совете Безопасности ООН в таких условиях.

«То, что мы видели за последние пять недель, очень печально. Мы видели, как Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН последовательно накладывала вето на резолюции, направленные на спасение жизней и помощь в восстановлении мира в Украине. Россия проигнорировала все международные усилия по восстановлению мира в Украине, и с этим мы не можем согласиться», — заявила на конференции министр Эва-Мария Лийметс. Она добавила, что цель конференции – привлечь внимание к угрозе, которую представляет пренебрежение Россией международного права и Устава ООН всем людям и странам, независимо от их расположения на карте.

После конференции министр иностранных дел Лийметс встретилась с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Франции, а также с лидером демократического движения в Беларуси Светланой Тихановской. «На сегодняшней встрече с лидером белорусского демократического движения Светланой Тихановской я выразила уважение белорусскому народу за то, что он не присоединился к агрессии России против Украины и Запада, не верит в российскую пропаганду и не подчиняется российской информационной войне, а также не поддерживает пророссийскую и антиукраинскую политику. Я пригласила Светлану Тихановскую в Эстонию, чтобы она могла прямо высказать свое мнение о последствиях войны на международных дебатах в Таллинне. В изменившейся ситуации с безопасностью, во время войны в соседних с нами странах, мы сохранили дорогу жителям Беларуси в Эстонию, когда речь идет о членах семей наших граждан, когда необходимо приехать на похороны или лечение, а также по другим гуманитарным причинам. Подтверждаю поддержку Эстонии народу Беларуси. Поддержка Эстонии демократических устремлений белорусского народа останется неизменной», — сказала министр.

Основными выступающими на конференции были президент Эстонской Республики Алар Карис, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На конференции также выступили министры иностранных дел Ирландии, Латвии и Франции. Также присутствовали лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, директор Международной кризисной группы Ричард Гоуэн и ряд других.