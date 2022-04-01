В России засекретили дело отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев

Об этом суд попросило руководство Росгвардии, указав, что в рамках этого процесса должна рассматриваться секретная информация, сообщают в пятницу, 1 апреля, "Медиазона", а также представляющий интересы истцов краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

По ходатайству ответчика дело передано на рассмотрение в Краснодарский краевой суд, заявил Беньяш и сообщил о намерении обжаловать данное решение. "Никаких сведений, содержащих гостайну, в деле нет", - уверен он. Росгвардия заявила, что в ходе процесса будут рассматриваться сведения о передвижении и дислокации войск в ходе военных действий в Украине.

Как отмечает "Медиазона", вопрос о том, будет ли суд закрытым, решит краевой суд.

В Краснодарском крае уволены 12 омоновцев

24 марта стало известно об увольнении в Краснодарском крае 12 сотрудников ОМОНа после того, как в самом начале войны они отказались ехать в Украину. По словам главы международной правозащитной группы "Агоры" Павла Чикова, эти бойцы с 6 февраля находились на учениях "Заслон 2022" в аннексированном Крыму. На второй день российского вторжения в Украину, 25 февраля, командир приказал им пересечь границу России для дальнейшего следования по территории Украины, но командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" капитан полиции Фарид Читаев и 11 бойцов из его роты отказались выполнить приказ, сочтя его незаконным.

Бойцы ОМОНа посчитали, что их уволили незаконно и подали в суд иск о восстановлении на службе. Спустя неделю девять из них отозвали иски, обжалование продолжают Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров.