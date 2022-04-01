В Краснодарском крае засекретили дело трех бывших росгвардейцев, уволенных со службы из-за отказа участвовать в войне на территории Украины, пишет DW.
В России засекретили дело отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев
Об этом суд попросило руководство Росгвардии, указав, что в рамках этого процесса должна рассматриваться секретная информация, сообщают в пятницу, 1 апреля, "Медиазона", а также представляющий интересы истцов краснодарский адвокат Михаил Беньяш.
По ходатайству ответчика дело передано на рассмотрение в Краснодарский краевой суд, заявил Беньяш и сообщил о намерении обжаловать данное решение. "Никаких сведений, содержащих гостайну, в деле нет", - уверен он. Росгвардия заявила, что в ходе процесса будут рассматриваться сведения о передвижении и дислокации войск в ходе военных действий в Украине.
Как отмечает "Медиазона", вопрос о том, будет ли суд закрытым, решит краевой суд.
В Краснодарском крае уволены 12 омоновцев
24 марта стало известно об увольнении в Краснодарском крае 12 сотрудников ОМОНа после того, как в самом начале войны они отказались ехать в Украину. По словам главы международной правозащитной группы "Агоры" Павла Чикова, эти бойцы с 6 февраля находились на учениях "Заслон 2022" в аннексированном Крыму. На второй день российского вторжения в Украину, 25 февраля, командир приказал им пересечь границу России для дальнейшего следования по территории Украины, но командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" капитан полиции Фарид Читаев и 11 бойцов из его роты отказались выполнить приказ, сочтя его незаконным.
Бойцы ОМОНа посчитали, что их уволили незаконно и подали в суд иск о восстановлении на службе. Спустя неделю девять из них отозвали иски, обжалование продолжают Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров.
Россия более месяца ведет войну в Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Российские власти называют действия РФ "специальной военной операцией" для защиты людей от "геноцида". Все эти дни Россия ведет обстрелы не только военных объектов, но и жилых кварталов в Украине. При этом российская сторона продолжает утверждать, что уничтожает исключительно военную инфраструктуру Украины.