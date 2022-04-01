Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина.
В Литве арестовали 100-метровую квартиру ведущего Первого канала
В Литве арестовали 100-метровую квартиру ведущего Первого канала
Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.
Фото: Шейнин с телеведущей Екатериной Стриженовой.
Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.
Ранее литовские власти заморозили все операции с недвижимостью экс-главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. По данным властей, бывший топ-менеджер российской авиакомпании и его семья владеют землей и двумя квартирами в Паланге.
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