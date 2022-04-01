В Литве арестовали 100-метровую квартиру ведущего Первого канала

Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.

Фото: Шейнин с телеведущей Екатериной Стриженовой.

Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.