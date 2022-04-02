Российская армия под Киевом: ужасающие свидетельства военных преступлений

Остальные автомобили быстро развернулись и помчались в обратную сторону. Но машина Максима остановилась. Возможно потому, что в нее выстрелили.

Сразу после остановки Максим вышел из автомобиля с поднятыми руками. Через несколько секунд он был убит. Его жену Ксению застрелили в машине.

В автомобиле также находились шестилетний сын супругов и пожилая мама одного из друзей Максима. Они выжили и в итоге были отпущены российскими военными на свободу.

Обратно они пошли пешком - так их и нашли, прямо на дороге. Позднее женщина рассказала, что Максим кричал о том, что в машине ребенок, после чего последовал выстрел.

Отряд теробороны Bugatti сообщает, что пожилая женщина и мальчик находятся в безопасности, но чрезвычайно травмированы.

Сейчас машина сильно обожжена, хотя на кадрах убийства Максима и Ксении огня не видно. По одной из версий, экипаж российского танка поджег ее вместе с телами, чтобы скрыть следы произошедшего.

Отряд Bugatti направил снятые дроном кадры правительству Украины, а копию - в центральный департамент полиции Лондона.

На протяжении еще нескольких сотен метров по обе стороны дороги - лишь сгоревшие автомобили и мертвые тела. Момент смерти этих людей не зафиксирован на пленку, никаких других свидетельств произошедшего тоже нет. Одна из наиболее очевидных версий следствия сводится к тому, что все они были убиты экипажем все того же танка - или другими российскими военными.

Некоторые тела явно пытались уничтожить - по одному или по несколько. На это недвусмысленно указывают обгоревшая одежда и обугленные конечности. В ряде случаях тела были обложены автомобильными покрышками, которые, как известно, долго и хорошо горят.

Некоторые тела были оставлены гнить как есть.

От места на обочине, где прятался российский танк, прослеживается четкая дуга обстрела всей территории, на которой лежит в общей сложности 13 трупов.

Самого танка уже и след простыл, но экипаж оставил после себя много мусора - в частности, от сухпайков российской армии. Неподалеку в лесу стоит еще один танк, сгоревший - в него попала украинская противотанковая ракета.

Украинский военнослужащий показывает кошелек, найденный внутри сгоревшей бронированной машины: там российские удостоверения, российские же рубли и белорусские копейки. Основной удар по северо-западу Киева нанесли части, вошедшие на территорию Украины через союзную Москве Беларусь.

Рядом с подбитым танком очевидны следы наскоро организованного лагеря - с землянками, стульями и длинным столом, заваленным остатками еды. Вокруг - кучи мусора из гниющих продуктов и пустых бутылок из-под алкоголя. По словам украинских военных, магазины на заправочных станциях были разграблены.

Так выглядит покинутая стоянка российских войск в лесу у шоссе. Сообщается, что, прежде чем уничтожить заправочные станции, российские солдаты разграбили расположенные там магазины Фото: BBC

У стола - пара огромных болторезов. Груды непогребенного мусора - признак, по которому на фронте нередко принято судить о военной дисциплине.

Мы решили проехать по шоссе чуть дальше - буквально пару километров. Украинские военные сказали, что там мы увидим еще больше уничтоженной российской техники.

В небольшом селе обнаружился еще один танк и два бронетранспортера - поломанные и сгоревшие, над некоторыми из машин еще поднимался дым.

Прямым попаданием снаряда танку сорвало башню, а главное орудие отнесло метро на 15, где оно в перевернутом виде и торчит из образовавшейся воронки.

В еловых зарослях по обе стороны шоссе одни украинские военные вручную роют траншеи, другие - патрулируют территорию. Говорить о том, что эту территорию удалось освободить от российской армии насовсем, пока слишком рано.

Ясно одно: под нажимом украинской армии российские войска были вынуждены сдать стратегически важную территорию под Киевом. И каждый шаг отступления россиян делает обстановку в украинской столице более безопасной для ее жителей, по тем или иным причинам все еще остающихся в городе.

Когда россиян удастся оттеснить окончательно, скорее всего, обнаружатся и другие свидетельства убийств мирного населения.

Ужасающие сцены на шоссе - не просто люди, лишившиеся жизни в результате решения президента Путина вторгнуться в Украину. Это место преступления, с которого должны быть собраны и тщательно задокументированы все улики - для будущего, послевоенного расследования.