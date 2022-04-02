Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия укрепит свои западные рубежи для поддержания необходимого паритета и для того, чтобы никто и не думал нападать на страну. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом «Беларусь 1».
Песков: Россия укрепит военный потенциал на западных границах
Представитель Кремля указал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее докладывал президенту России Владимиру Путину об укреплении военного потенциала на российских границах странами-членами НАТО, пишет Газета.ру.
«И Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — сказал Песков.
В начале марта Шойгу доложил Путину о подготовленных Генштабом Вооруженных сил РФ планах по укреплению западных рубежей государства. По его словам, Генштабом изучены меры Запада по усилению собственных сил у западных границ РФ, в приграничье каждый день прибывают все новые и новые подразделения.