Несмотря на указ Путина, поток российского газа сразу не прекратится

​В ряде стран ЕС идет подготовка к тому, что поток российского сжиженного природного газа (СПГ), потребление которого ЕС планирует к концу года сократить на две трети, может иссякнуть уже сейчас. Почему? Президент России Владимир Путин на днях подписал указ, требующий с 1 апреля оплаты в рублях и на счет Газпромбанка, дочернего предприятия «Газпрома». Странам, которые не реорганизуют платежи по желанию Москвы, якобы грозят перебои с поставками. И это несмотря на то, что контракты европейцев с российским поставщиком газа предусматривают расчеты в евро или в долларах, пишет Postimees.