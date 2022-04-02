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Несмотря на указ Путина, поток российского газа сразу не прекратится

Эвелин Калдоя
Несмотря на указ Путина, поток российского газа сразу не прекратится
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России о платежах в рублях повлияет на расчеты за газ в конце апреля и в мае.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России о платежах в рублях повлияет на расчеты за газ в конце апреля и в мае. Фото: Shutterstock

​В ряде стран ЕС идет подготовка к тому, что поток российского сжиженного природного газа (СПГ), потребление которого ЕС планирует к концу года сократить на две трети, может иссякнуть уже сейчас. Почему? Президент России Владимир Путин на днях подписал указ, требующий с 1 апреля оплаты в рублях и на счет Газпромбанка, дочернего предприятия «Газпрома». Странам, которые не реорганизуют платежи по желанию Москвы, якобы грозят перебои с поставками. И это несмотря на то, что контракты европейцев с российским поставщиком газа предусматривают расчеты в евро или в долларах, пишет Postimees.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с идеей, что при покупке газа у России ЕС может автоматически вычитать определенный процент денег, выплачиваемых восточному соседу, и направлять его в Фонд реконструкции Украины – это могло бы стать одним из способов получить какие-то репарации со стороны агрессора.

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