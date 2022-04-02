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В Эстонии молодая мать убила новорожденного сына: «Я просто хотела его спрятать»

Брита-Мария Алас
В Эстонии молодая мать убила новорожденного сына: «Я просто хотела его спрятать»
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Пока Марис все еще находилась в больнице, ее матери Карине пришлось наблюдать за тем, как полицейские ищут дома маленькое тело.
Пока Марис все еще находилась в больнице, ее матери Карине пришлось наблюдать за тем, как полицейские ищут дома маленькое тело. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

В одной небольшой эстонской деревне содержимое целлофанового пакета, найденного за диваном в гостиной семьи, повергло бы в шок даже опытных криминалистов: в завязанном на узел белом пакете был завернутый в полотенце труп новорожденного мальчика.

Теплым летним вечером в Центр тревоги позвонила женщина, у взрослой дочери которой сильно заболел живот. Хотя дочь просила не вызывать скорую помощь, мать чувствовала, что другого выхода нет. «Я не знаю, что с ней случилось, но она жалуется на боли в животе и она бледная», — описала мать Карина, которая, исходя из рассказа дочери, могла только предположить, что у нее в этом месяце просто более тяжелая и болезненная менструация.

Однако, когда через несколько часов ее дочь Марис осмотрели в отделении неотложной помощи, в Центр тревоги поступил еще один звонок, на этот раз от врача.

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