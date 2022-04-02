В Эстонии молодая мать убила новорожденного сына: «Я просто хотела его спрятать»

Теплым летним вечером в Центр тревоги позвонила женщина, у взрослой дочери которой сильно заболел живот. Хотя дочь просила не вызывать скорую помощь, мать чувствовала, что другого выхода нет. «Я не знаю, что с ней случилось, но она жалуется на боли в животе и она бледная», — описала мать Карина, которая, исходя из рассказа дочери, могла только предположить, что у нее в этом месяце просто более тяжелая и болезненная менструация.