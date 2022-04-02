Нахальные воры не ушли, пока не выпили весь алкоголь

Установивший домашнюю охрану клиент рассказал G4S, что задуматься о безопасности жилища его заставил случай, произошедший у соседей. Вернувшись из недельного отпуска, семья обнаружила, что у них дома побывали незваные гости. Бог с ними, с вещами – самый большой шок вызвало то, как вольготно воры чувствовали себя в чужом доме.

Грязные следы на белом ковре перед диваном и отпечатки от стаканов на столе подтвердили, что они совсем не торопились. Ушли взломщики только после того, как выпили весь найденный в квартире алкоголь.

Особенно воров привлекают оставленные без присмотра дачи: зимой семья там не бывает, а летом в будние дни уезжает в город, и воры могут беспрепятственно хозяйничать там месяцами или, как минимум, целыми днями. Например, несколько лет назад в деревне Рийдаку (Рапламаа) произошел случай, когда 52-летняя Юлле, приехав на дачу, обнаружила, что с полок пропали консервы, сахар и мед. Воры, забравшиеся в дом через старое деревянное окно, были последовательны и совершали свои набеги неоднократно. Через пару лет злоумышленников поймали, но, разумеется, варенье и все прочее вернуть не удалось.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, воры тщательно выбирают дом, куда проникнуть. «Обычно они ждут, когда хозяева надолго уедут, и тогда берутся за дело», – сказала она.

Надолго уезжая с дачи, убирайте с видных мест ценные вещи и рабочие инструменты. То, что для вас обычная бочка, для вора – металлолом, который можно сдать. Подобные вещи привлекают внимание и побуждают искать дальше. Оставляя в доступном месте всевозможные рабочие инструменты, вы упрощаете вору жизнь.

«Есть примеры, когда воры забирались на второй этаж через открытое окно с помощью поддонов или взламывали дверь найденным во дворе ломом», – рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Увы, невозможно спрятать от воров абсолютно все. Они могут наведываться на дачу несколько раз и совершать кражи в течение нескольких дней. И здесь в качестве дополнительной меры безопасности в игру вступает охранная система: если она есть, то зачастую воров отпугивает одно только ее наличие и наклейка охранной фирмы на двери.