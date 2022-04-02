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Нахальные воры не ушли, пока не выпили весь алкоголь

rus.postimees.ee
Нахальные воры не ушли, пока не выпили весь алкоголь
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Стыд ворам не знаком: если никого нет дома и нет домашней охраны, которая отпугнула бы воров, они ведут себя в ваших владениях по-хозяйски. Один случай, произошедший у нас в Эстонии подтверждает, насколько отвратительным может быть такой «визит».

Установивший домашнюю охрану клиент рассказал G4S, что задуматься о безопасности жилища его заставил случай, произошедший у соседей. Вернувшись из недельного отпуска, семья обнаружила, что у них дома побывали незваные гости. Бог с ними, с вещами – самый большой шок вызвало то, как вольготно воры чувствовали себя в чужом доме.

Грязные следы на белом ковре перед диваном и отпечатки от стаканов на столе подтвердили, что они совсем не торопились. Ушли взломщики только после того, как выпили весь найденный в квартире алкоголь.

Особенно воров привлекают оставленные без присмотра дачи: зимой семья там не бывает, а летом в будние дни уезжает в город, и воры могут беспрепятственно хозяйничать там месяцами или, как минимум, целыми днями. Например, несколько лет назад в деревне Рийдаку (Рапламаа) произошел случай, когда 52-летняя Юлле, приехав на дачу, обнаружила, что с полок пропали консервы, сахар и мед. Воры, забравшиеся в дом через старое деревянное окно, были последовательны и совершали свои набеги неоднократно. Через пару лет злоумышленников поймали, но, разумеется, варенье и все прочее вернуть не удалось.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, воры тщательно выбирают дом, куда проникнуть. «Обычно они ждут, когда хозяева надолго уедут, и тогда берутся за дело», – сказала она.

Надолго уезжая с дачи, убирайте с видных мест ценные вещи и рабочие инструменты. То, что для вас обычная бочка, для вора – металлолом, который можно сдать. Подобные вещи привлекают внимание и побуждают искать дальше. Оставляя в доступном месте всевозможные рабочие инструменты, вы упрощаете вору жизнь.

«Есть примеры, когда воры забирались на второй этаж через открытое окно с помощью поддонов или взламывали дверь найденным во дворе ломом», – рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Увы, невозможно спрятать от воров абсолютно все. Они могут наведываться на дачу несколько раз и совершать кражи в течение нескольких дней. И здесь в качестве дополнительной меры безопасности в игру вступает охранная система: если она есть, то зачастую воров отпугивает одно только ее наличие и наклейка охранной фирмы на двери.

«Сработавшая охранная система существенно усложняет ворам жизнь, ведь издаваемый ею звук настолько громкий, что привлекает внимание всех соседей и ворам сложно скрыться незаметно. Кроме того, на сигнал тревоги реагирует патруль, который приезжает за считанные минуты», – добавил Пярьяла.

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