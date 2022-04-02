Поход в ресторан с детьми: что нужно брать с собой вместо гаджетов

Развивающие наборы изготовлены благодаря творческим людям Эстонии, которые год назад в рамках мозгового штурма прислали Союзу многодетных семей идеи игрушек. Всего на конкурс поступило более десяти идей, из которых Союз выбрал четыре самые интересные.

«Не слишком приятно видеть, как все чаще дети или даже все члены за столиком в ресторане сидят, уткнувшись в телефоны. Поход в ресторан – это событие и возможность хорошо провести время вместе. Своими развивающими наборами мы хотим вдохновить семьи на час или два отключиться от остального мира и в большей степени находиться на месте со своими близкими», — сказал президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Конкурс идей «Hariv Amps» является частью кампании «Дружелюбное к семьям предприятие общественного питания», в рамках которой Союза многодетных семей ежегодно составляет перечень дружелюбных ресторанов Эстонии. Если в прошлом году на получение соответствующего знака претендовали 39 кафе и ресторанов, то в этом году – уже 62 заведения общественного питания по всей стране.

«Повседневная деятельность ресторанов – предоставление еды и дружелюбное обслуживание. Мы надеемся, что развивающие наборы смогут помочь заведениям общественного питания предоставлять семьям эту небольшую, но очень важную услугу», — добавил Ыунап.

Фото: Союз многодетных семей Эстонии.

«Hariv amps» состоит из четырех уникальных игр для всех членов семьи. В каждую игру можно играть разными способами, что делает их увлекательными даже при многократном использовании. Авторами игр являются Анет Туурмаа, Марилийс Прууль и Марис Эйсер.

По словам Анет Туурмаа, матери двоих детей, игрового терапевта и автора идеи листов активности, процесс создания развивающих комплектов был приятным путешествием в детство, когда можно было придумывать занятия, чтобы провести время с родителями в ожидании заказа в кафе.

Созданные Туурмаа листы активности помогут детям и взрослым быть более сосредоточенными и во время посещения ресторана обращать внимание на то, что происходит вокруг.

«Если мы даем ребенку за столом смарт-устройство, не следует предполагать, что позднее он вспомнит, какие интересные блюда ему предлагали, каким был запах заказанного мамой или папой кофе, кто сидел за соседним столиком, или какие витамины они получили в съеденном салате. Листы активности помогают детям сфокусироваться на посещении кафе и воспринимать происходящее вокруг всеми своими чувствами», — сказала Туурмаа.

Фото: Союз многодетных семей Эстонии.

В комплект вошли и две идеи эрготерапевта Марилийс Прууль: колесо вкусов и картинки для поиска. Колесо вкусов представляет собой игру, состоящую из четырех дисков и различных изображений еды. Игрок должен разместить показанные на картинках продукты в правильном секторе в соответствии со вкусом, последовательностью перемены блюд, текстурой и категорией продукта.

Фото: Союз многодетных семей Эстонии.

Во второй игре необходимо найти изображенные на картинках продукты и вписать в правильные поля их количество. Игра развивает усидчивость, концентрацию, навыки счета и знакомит ребенка с разными продуктами.