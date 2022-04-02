Генерал-майор в запасе и председатель совета старейшин Кайтселийта Неэме Вяли вступил в Центристскую партию. Вяли является одним из тех, кто в свое время восстанавливал Кайтселийт, он был начальником Генерального штаба сил обороны Эстонии, а также служил в штаб-квартире НАТО, консультируя генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
Бывший начальник Генерального штаба Сил обороны вступил в Центристскую партию
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, генерал-майор Неэме Вяли является выдающимся офицером, чей вклад в оборону страны сложно переоценить. «Компетенция генерал-майора в области политики безопасности будет очень полезной для партии как в плане развития оборонной политики государства, так и в контексте обороны в целом», - сказал Ратас.
Вице-председатель партии Яанус Карилайд добавил, что у Вяли, который представлял Эстонии на уровне ЕС и НАТО, большой опыт в развитии и поддержании партнерских отношений, а это особенно важно в сегодняшней ситуации безопасности.
«Знания, навыки и опыт генерал-майора крайне необходимы нашему государству, поэтому очень радует, что Неэме Вяли сможет применить их и в политике», - сказал Карилайд.
Вяли подчеркнул, что для него важно развитие сферы государственной обороны, поэтому он решил продолжить работать в этой области в том числе и на политическом уровне. «Самая крупная партия Эстонии должна уделять больше внимания гособороне, и я верю, что мои идеи и опыт смогут быть полезными партии в формировании дальнейшей политики», - сказал Вяли.
Вяли отметил вклад Юри Ратаса в развитие сферы обороны во время его работы на посту премьер-министра, а также работу Центристской партии в нынешней коалиции, в результате чего на государственную оборону были выделены значительные дополнительные средства. «Вклад в гособорону в течение последних лет значительно увеличился. Важно обеспечивать, чтобы эти ресурсы были использованы верно, средства инвестированы разумно», - пояснил Вяли. Он добавил, что больше нужно инвестировать в людей, которые заняты в области гособороны.
Вяли отметил, что в контексте последних событий необходимо сделать выводы из ситуации и основываться на них в дальнейшей стратегии гособороны.
Генерал-майор в запасе Неэме Вяли с 2088 по 2011 год был начальником Генерального штаба Сил обороны Эстонии, после этого он служил в Брюсселе представителем Эстонии в НАТО и ЕС. С 2012 по 2016 год он был заместителем начальника Международного военного штба в штаб-квартире НАТО. В 2017 году Вяли консультировал стратегическое руководство НАТО по вопросам структурных реформ альянса и в 2018 году - генсека организации Йенса Столтенберга по вопросу реформы штаб-квартиры НАТО. Неэме Вяли награжден орденом Орлиного креста IV степени и орденом Белого креста II и III степени Кайтселийта.