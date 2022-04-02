Бывший начальник Генерального штаба Сил обороны вступил в Центристскую партию

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, генерал-майор Неэме Вяли является выдающимся офицером, чей вклад в оборону страны сложно переоценить. «Компетенция генерал-майора в области политики безопасности будет очень полезной для партии как в плане развития оборонной политики государства, так и в контексте обороны в целом», - сказал Ратас.

Вице-председатель партии Яанус Карилайд добавил, что у Вяли, который представлял Эстонии на уровне ЕС и НАТО, большой опыт в развитии и поддержании партнерских отношений, а это особенно важно в сегодняшней ситуации безопасности.

«Знания, навыки и опыт генерал-майора крайне необходимы нашему государству, поэтому очень радует, что Неэме Вяли сможет применить их и в политике», - сказал Карилайд.

Вяли подчеркнул, что для него важно развитие сферы государственной обороны, поэтому он решил продолжить работать в этой области в том числе и на политическом уровне. «Самая крупная партия Эстонии должна уделять больше внимания гособороне, и я верю, что мои идеи и опыт смогут быть полезными партии в формировании дальнейшей политики», - сказал Вяли.

Вяли отметил вклад Юри Ратаса в развитие сферы обороны во время его работы на посту премьер-министра, а также работу Центристской партии в нынешней коалиции, в результате чего на государственную оборону были выделены значительные дополнительные средства. «Вклад в гособорону в течение последних лет значительно увеличился. Важно обеспечивать, чтобы эти ресурсы были использованы верно, средства инвестированы разумно», - пояснил Вяли. Он добавил, что больше нужно инвестировать в людей, которые заняты в области гособороны.

Вяли отметил, что в контексте последних событий необходимо сделать выводы из ситуации и основываться на них в дальнейшей стратегии гособороны.