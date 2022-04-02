Одна авиакомпания, летающая в Таллинн, отказалась от требования масок в самолетах

Маски не будут обязательными на самолетах авиакомпании Swiss на тех маршрутах, где этого не требует страна назначения.

Это решение последовало за решением Федерального совета Швейцарии отменить обязательство носить маску в общественном транспорте.

Поскольку Эстония требует использования масок, теоретически маски должны быть обязательными на рейсе из Цюриха в Таллинн, но не в обратном направлении.

В конце марта голландская авиакомпания KLM также начала бунтовать против масок, публично объявив, что с23 марта она прекратит принудительное ношение масок.