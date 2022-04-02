С 1 апреля маски больше не будут обязательными на некоторых рейсах авиакомпании Swiss, пишет Postimees.
Одна авиакомпания, летающая в Таллинн, отказалась от требования масок в самолетах
Маски не будут обязательными на самолетах авиакомпании Swiss на тех маршрутах, где этого не требует страна назначения.
Это решение последовало за решением Федерального совета Швейцарии отменить обязательство носить маску в общественном транспорте.
Поскольку Эстония требует использования масок, теоретически маски должны быть обязательными на рейсе из Цюриха в Таллинн, но не в обратном направлении.
В конце марта голландская авиакомпания KLM также начала бунтовать против масок, публично объявив, что с23 марта она прекратит принудительное ношение масок.
Как сообщает The Points Guy со ссылкой на представителя KLM, причина заключалась в том, что правительство Нидерландов отменило обязательное ношение масок на всех других видах транспорта, но сохранило его в самолетах и аэропортах.