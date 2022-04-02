Торговая палата: Эстонию может ждать ограничение потребления природного газа

«Такой шаг может привести к остановке производства многих компаний и поставить под угрозу тысячи рабочих мест, а также, вероятно, и продовольственную безопасность, так как многие предприятия пищевой промышленности не смогут возобновить производство в случае перебоев с подачей газа. В любом случае такого сценария следует избегать», — написал в письме руководителям государства председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман.

В то же время Торговая палата считает необходимым создать региональный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Эстонии или в непосредственной близости от нас в сотрудничестве с Латвией и Финляндией.

«Эстонское государство должно тесно сотрудничать с частным сектором в этом вопросе и обеспечить, чтобы при строительстве терминала не возникало бюрократических препятствий и чтобы весь процесс мог быть осуществлен как можно скорее. Кроме того, государство должно быть готово к тому, что частному сектору может понадобиться прямая или косвенная государственная поддержка при строительстве СПГ-терминала», — отметил Луман.

По его словам, строительство СПГ-терминала является необходимым шагом для обеспечения безопасности поставок природного газа в Эстонию. «Строительство такого терминала даст Эстонии возможность отказаться от импорта природного газа из России, а также поможет гарантировать, что, если Россия прекратит поставки газа в Евросоюз или если ЕС наложит санкции на российский газ, эти решения не повлияют на безопасность поставок Эстонии», — подчеркнул Луман, добавив, что это не только в интересах экономики Эстонии и ее энергетической безопасности, но и положительно повлияет на безопасность Эстонии в целом.

Цены на стройматериалы растут

Торгово-промышленная палата также указала, что военные действия в Украине значительно повысили цены на строительные материалы и, в частности, затруднили получение строительных материалов, которые ранее в больших количествах импортировались из России, Беларуси или Украины.

Например, на сталь приходилось около 80 процентов от общего объема, а на битум - 70 процентов от общего объема. Поэтому в поставках некоторых строительных материалов уже возникли или вот-вот произойдут задержки от трех месяцев до полугода. В то же время цена на эти материалы выросла.

Сталь подорожала с начала года примерно на 100 процентов, битум - на 80 процентов, строительная техника и транспорт подорожали на 15-20 процентов за счет роста цен на топливо. «По сегодняшним данным прямое удорожание строительных работ за счет этих удорожаний составляет 15–20 процентов, и это - в ситуации, когда маржа операционной прибыли генподрядчика на строительную деятельность составляет 2–3 процента. По вышеуказанным причинам в скором времени может возникнуть ситуация, когда большая часть строительных работ, заказанных через гостендеры, будет остановлена ​​в течение 1-2 месяцев, потому что строительные компании не смогут выдержать такое повышение цен", - сказал председатель правления палаты.

Кроме того, по словам Лумана, не представляется возможным выполнить все строительные работы в ранее оговоренные в договоре сроки «Многие проекты также связаны с использованием субсидий, где есть риск, что субсидии придется возвращать, если проект не будет завершен к определенному сроку», — признал он.

Эстонская торгово-промышленная палата обратилась к правительству, Министерству экономики и коммуникаций и Министерству финансов по поводу последствий военных действий для эстонских компаний. Торговая палата сделала краткий обзор и внесла ряд предложений, которые помогут смягчить или предотвратить негативные последствия военных действий.