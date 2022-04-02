Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию снятое на автомобильный регистратор видео инцидента на дороге, в котором оба его участника демонстрируют агрессивное и безрассудное поведение.
ВИДЕО ⟩ Дорожные понты: в Таллинне агрессивные водители выясняли отношения прямо на дороге
Запечатленная дорожная ситуация, как видно на видео, произошла на дороге Ярвевана в Таллинне.
Два легковых автомобиля едут в одном направлении по соседним полосам. В какой-то момент на пути автомобиля Lexus, который движется в правой полосе, оказывается другая машина, и он быстро перестраивается в левую полосу, подрезав при этом движущийся там легковой автомобиль Skoda белого цвета.
Его водитель немедленно перестраивается в правый ряд, догоняет "обидчика" и пытается аналогичным образом подрезать его, но автомобили сталкиваются боками, при этом Lexus выезжает на левую обочину, но продолжает движение, выталкивая Skoda обратнов правую полосу.
После этого оба автомобиля сбавляют скорость и останавливаются на правой обочине дороги Ярвевана.
Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, 31 марта в полицию поступило сообщение об автомобильной аварии, участвовавшие в которой водители Skoda и Lexus не могли договориться о виновности. Полиция пообщалась с обеими сторонами, после чего водители обратились к своим страховым фирмам. В аварии, по данным полиции, никто не пострадал.